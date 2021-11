La Roma écarte le Genoa grâce à... Felix Afena-Gyan, 19 ans

Genoa (3-5-2) : Sirigu - Biraschi (Bianchi, 84e), Masiello, Vásquez - Sabelli (Ghiglione, 84e), Sturaro (Buksa, 90e), Badelj (Galdames, 90e), Rovella, Cambiaso - Pandev (Hernani, 63e), Ekuban. Entraîneur : Andriy Shevchenko.



Roma (3-4-1-2) : Rui Patrício - Mancini, Kumbulla (Smalling, 87e), Ibañez - Karsdorp, L. Pellegrini (Bove, 90e+3), Veretout, El Shaarawy - Mkhitaryan - Shomurodov (Afena-Gyan, 75e), Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

GiallorossiIl pleut des cordes, sur Sheva et son Genoa...Une purge sans nom. Voilà comment définir les 80 premières minutes de ce rendez-vous du dimanche soir en Serie A, en proie à un pic d'audience depuis l'arrêt du Lyon-Marseille , qui aura vu la Roma prendre la cinquième place et gâcher la première d'Andriy Shevchenko sur le banc du Genoa (2-0). Un succès pénible, dessiné grâce à un minot. Henrikh Mkhitaryan pense ouvrir le score en début de partie, mais sa reprise de volée nettoie le bras d'Abraham (16), assez pour faire intervenir le gendarme VAR en sa défaveur.L'Arménien, qui sera d'ailleurs le seul Romain avec des envies de tir durant la partie (70et 74), restera sans réussite au tableau d'affichage. Jusqu'à ce décalage astucieux pour Felix Afena-Gyan, né en 2003 et débarqué en renfort de la Primavera (). Son premier but en Serie A après trois apparitions, suivi par un bijou d'enroulé dans les arrêts de jeu () et d'une communion difficilement imaginable par le Mou un quart d'heure plus tôt.Milan, Juventus, Lazio, Atalanta : pas mal comme fin d'année pour le Genoa, déjà relégable.