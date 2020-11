La Roma dispose de la Fiorentina

8

AS Roma (3-4-2-1) : Mirante - Mancini, Smalling, Ibañez - Karsdorp (Bruno Peres, 71e), Veretout (Kumbulla, 89e), Pellegrini (Cristante, 78e), Spinazzola - Pedro (Pérez, 71e), Mkhitaryan - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.



Fiorentina (3-5-2) : Drągowski - Martínez Quarta, Milenković, Cáceres - Lirola, Bonaventura (Vlahović, 56e), Amrabat (Duncan, 82e), Castrovilli (Pulgar, 46e), Biraghi - Callejón (Kouamé, 67e), Ribéry (Cutrone, 82e). Entraîneur : Giuseppe Iachini.

Comme sur des roulettes.La Roma peut sortir de ce week-end avec deux belles satisfactions : elle s’est imposée à domicile contre la Fiorentina (2-0), mais elle a surtout livré une prestation plutôt convaincante. La partie démarre pourtant mal pour les, bousculés par des visiteurs remuants. À l'image d'un Castrovilli en feu, et pas loin de tromper Mirante dans les premières secondes de la rencontre. Ce départ délicat n'empêche pas la Roma d'ouvrir le score contre le cours du jeu, Spinazzola profitant d'un long dégagement du portier romain pour récupérer le cuir et marquer du droit. Un pion qui change tout, la Louve affichant tout de suite un visage beaucoup plus séduisant. En difficulté défensivement depuis le début de saison, la Fio étouffe, mais reste dans le coup grâce aux sauvetages de Drągowski (devant Pedro, Džeko ou encore Karsdorp).Pas de révolte florentine, au retour des vestiaires. Les ouailles d'Iachini sont trop brouillons et doivent attendre la 83minute pour leur première frappe cadrée, signée Kouamé. Avant cela, la Roma ne se gêne pas pour se mettre définitivement à l'abri. Après des tentatives de Veretout et de Mkhitaryan, auteur d'un bon match, Drągowski craque une deuxième fois. Les Romains profitent d'un corner adverse manqué pour remonter le terrain en quatre passes, ce qui permet à Mkhitaryan de déposer un caviar au deuxième poteau pour Pedro. Et si la Fiorentina tente de mettre le pied sur le ballon en fin de partie, Martínez Quarta décide de laisser ses potes à dix après un vilain tacle sur Džeko (87).Un joli coup de la Roma, qui gagne deux places et reste à proximité du quatuor de tête.