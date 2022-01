La Roma croque Lecce et file en quarts

1

: Patrício - Karsdorp, Kumbulla, Ibañez, Maitland-Niles (Viña, 46e) - Cristante, Veretout (Zaniolo, 46e) - Pérez (Mkhitaryan, 46e), Oliveira, Afena-Gyan (Shomurodov, 64e) - Abraham (Zalewski, 86e). Entraîneur : José Mourinho.



: Bleve (Gabriel, 21e) - Gendrey, Calabresi, Dermaku (Lucioni, 46e), Barreca - Listkowski (Farago, 65e), Blin - Helgason (Björkengren, 68e), Gargiulo, Di Maríano (Coda, 46e) - Olivieri. Entraîneur : Marco Baroni.

LT

Mi-figue, mi-raisin, la Roma a livré un match résumant à merveille sa saison.Malgré un mauvais départ, les hommes de Mourinho ont renversé Lecce (3-1), pensionnaire de deuxième division, pour rejoindre les quarts de finale de la Coupe d'Italie. La première période n'a pourtant pas été simple pour les Romains, infectés par la maladie du déchet technique et peinant à aligner trois passes dans les trente derniers mètres. C'est d'ailleurs l'équipe de Serie B qui prend les commandes de la rencontre. Arturo Calabresi ouvre le score de la tête sur un corner, mais n’a pas le temps de s’excuser auprès du public, lui le fan de la Roma formé au club. Une réalisation refusée puis acceptée après consultation de la VAR. Toujours brouillons, les Romains se créent quelques opportunités, notamment par Felix Afena-Gyan puis Tammy Abraham, mais cette rencontre est une histoire de corners. Marash Kumbulla égalise après un coup de pied de coin détourné dans un premier temps par Abraham. Le défenseur albanais n’a plus qu’à smasher le ballon dans les buts pour mettre les deux équipes à égalité avant la pause.Sans doute irrité par la prestation de ses joueurs, José Mourinho effectue trois changements pour commencer la seconde période. Un choix gagnant, puisque Nicolò Zaniolo, à peine entré, se fait vite remarquer en trouvant le poteau (46). Henrikh Mkhitaryan, lui aussi présent sur le terrain, est ensuite sollicité dans l'axe et transmet à Zaniolo qui laisse filer entre ses jambes. Le ballon arrive dans les pieds d’Abraham, alors dos au but à l’entrée de la surface. L’Anglais parvient à se retourner et envoie une frappe sèche qui trompe Gabriel. Zaniolo a clairement changé le visage despuisqu'il provoque le deuxième carton jaune en deux minutes de Mario Gargiulo, renvoyé aux vestiaires par l'arbitre (62). Une expulsion qui rend la tâche encore plus facile aux locaux, déjà dominateurs dans le second acte. Eldor Shomurodov, lancé à l'heure de jeu par son coach, donne de l'air aux siens en corsant l'addition en fin de rencontre. La Roma recevra donc l'Inter en quarts de finale.Pas la peine de bomber le torse, José.