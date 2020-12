La Roma couche le Torino

AS Roma (3-4-2-1) : Pau Lopez - Mancini (Kumbulla, 46e), Smalling, Ibanez - Bruno Peres (Karsdorp, 46e), Veretout, Villar (Pedro, 59e) , Spinazzola (Calafiori, 70e) - Mkhitaryan, Pellegrini - Dzeko (Mayoral, 59e. Entraîneur : Paulo Fonseca.



Milinkovic-Savic - Bremer, Lyanco, Buongiorno (Bonazzoli, 77e) - Singo, Meite (Rincon, 46e), Gojak (Ansaldi, 22e), Linetty, Vojvoda - Lukic (Segre, 46e), Belotti. Entraîneur : Marco Giampaolo.

Quatorze minutes.C'est le temps qu'il aura fallu au Torino pour se saborder et offrir sur un plateau à la Roma sa septième victoire de la saison en Serie A.Au quart d'heure de jeu, Wilfried Singo, le piston droit du Toro, se chope un second jaune synonyme de rouge, après une faute sur Spinazzola. En infériorité numérique, les Piémontais ne peuvent dès lors plus que subir et Mkhitaryan ouvre la marque, d'une puissante sacoche du droit dans la surface. Peu avant la pause, Dzeko profite d'une passe hasardeuse de Belotti pour se présenter dans la zone de vérité et est fauché par Bremer. Veretout inscrit le penalty qui suit, creusant l'avance de la Louve, face à desdécidemment impuissants. Pellegrini, à la conclusion d'un joli mouvement collectif, ajoutera un nouveau but pour les. Le Toro ne pourra que réduire le score en fin de match, grâce à un pion de renardeau de Belotti.Un succès les mains dans les poches, qui permet à la Roma de confirmer son excellente forme du moment et de grimper au 4e rang de la Serie A.