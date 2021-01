La Roma capitule contre le Spezia

AS Rome (3-4-2-1): Lopez - Cumbulla, Cristante (Furzato, 95e), Mancini - Spinazzola (Karsdorp, 69e), Villar (Veretout, 69e), Pellegrini, Peres - Pedro(Ibañez, 95e), Mkhitaryan (C.Pérez, 85e) - Mayoral (Džeko, 90e). Entraîneur: Paulo Fonseca.



Spezia (4-3-3): Kaprikas - Ramos (Dell'Orco, 68e), Erlić, Ismajli, Vignali - Maggiore, Sena (Ricci, 68e), Deiola (Acampora, 80e) - Saponara, Galabinov (Piccoli, 68e), Agudelo. Entraîneur: Vincenzo Italiano.

Le Spezia est arrivé à refaire le coup de 2015-2016.Six ans après leur affrontement face à l'AS Rome au même stade de la compétition, le promu en Serie A peut une nouvelle fois retourner à La Spezia avec la qualification pour les quarts de finale de la coupe d'Italie en poche. Grâce à qui ? À Daniele Verde, formé chez La Louve, auteur d'un coup de casque déterminant pour donner la victoire à son équipe. Plus tôt dans la soirée, difficile d'être plus réaliste que les visiteurs à l'Olimpico. Deux tirs, deux cadrés, deux buts : voilà comment lesont mis le feu aux poudres pour bombarder Rome en première période. Un penalty transformé sans trembler par Andrey Galabinovpuis un deuxième but sur une action conclue avec brio par Riccardo Saponaradonnent le ton. Contrainte de faire le jeu, la Louve entrevoit une éclaircie lorsque Lorenzo Pellegrini est accroché dans la surface adverse par Ardian Ismajli. L'international italien transforme le penalty lui-même pour relancer la partieDans le deuxième acte, les Romains poussent mais Borja Mayoral (68) et Henrik Mkhitaryan (71) manquent de précision dans le dernier geste. Pas si grave puisque la gâchette arménienne trouve finalement le chemin des filets à l'aide d'un joli piqué par-dessus Titas Taprikas. Avant la fin du temps réglementaire, Mayoral (85) et Roberto Piccoli (92) ont chacun une balle pour faire gagner leur équipe, mais rien ne permet d'échapper à la prolongation. Celle-ci commence d'ailleurs sur des bases complètement folles : Gianluca Mancini et Pau López sont exclus tour à tour et obligent lesà jouer la fin de match à neuf contre onze. Désireuse de tenir le score pour aller aux tirs au but, l'AS Rome résiste jusqu'au coup de tête de Verde. En guise de conclusion, Saponara enfonce le clou d'un lob au bon souvenir de Francesco Totti