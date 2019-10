La Roma cale encore, Cagliari balaye la SPAL

27

[VIDEO - BUT] ?? Serie A ALERTE BUT DE FOU !!! br> Une demi-volée sublime en pleine lucarne signée Radja Nainggolan https://t.co/AkfT60RtdQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 20, 2019

Ce dimanche après-midi à la Sardegna Arena, Radja Nainggolan a d'ores et déjà inscrit le but de la saison en Serie A. Au bout de dix minutes de jeu, le Ninja, à la réception d'un ballon mal renvoyé par la défense de la SPAL, expédie une volée supersonique qui vient nettoyer la toile d'araignée du pauvre Berisha. En grande forme, l'international belge n'est pas loin de récidiver en seconde période. Sauf que cette fois, c'est le poteau gauche qui empêche Nainggolan de célébrer une deuxième fois (64). Pas grave, car trois minutes plus tard, Paolo Faragò vient tuer les derniers espoirs du club de Ferrara et valider le quatrième succès de Cagliari en championnat. Une victoire importante, qui place le club de Sardaigne à la cinquième place du classement, entre le Napoli et la Roma, après huit journées. Début de saison canon.À Gênes, pour la première de Ranieri sur le banc de la Sampdoria, la Roma n'a pas réussi à trouver la clef pour renouer avec le succès. En cruel manque d'idées sur le plan offensif, lesrepartent frustrés du Luigi-Ferraris et ce n'est pas Justin Kluivert, expulsé dans les dernières minutes de la rencontre, qui dira le contraire. Un deuxième match nul de rang pour la Roma, qui va désormais faire face à un calendrier compliqué en jouant tous les trois jours avec Mönchengladbach en Ligue Europa, Milan, l'Udinese et Naples au programme. Pas la meilleure des préparations.Alors qu'il avait offert la victoire face à Bologne fin septembre, Stefano Okaka Chuka a récidivé ce dimanche face au Torino. D'un coup de tête au second poteau pour simplement pousser le cuir au fond des filets de Sirigu (42), l'ancien buteur de Watford offre un précieux succès aux Frioulans qui remontent dans la première partie de tableau à hauteur de leurs adversaires du jour.