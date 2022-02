Coup d'arrêt pour la Roma

AS Roma (3-5-2): Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland Niles - Zaniolo, Abraham. Entraîneur : José Mourinho.



Genoa (4-3-3): Sirigu - Hefti, Vanheusden, Bani, Vasquez - Sturaro, Badelj, Portanova - Ekuban, Destro, Yeboah. Entraîneur : Alexander Blessin.

Faux-pas pour la Roma.Face à un Genoa dans le dur mais solidaire, la Louve n'a pu faire mieux qu'un partage des points (0-0) ce samedi à l'Olimpico. Après un premier acte fermé et sans grandes envolées, lesreviennent un peu mieux au retour des vestiaires. Il faut même un sauvetage héroïque de Leo Østigård devant Tammy Abraham pour ne pas voir la Roma prendre les devants peu après l'heure de jeu. Certainement galvanisé par son sauvetage, Østigård laissera ses partenaires à dix à peine trois minutes plus tard pour avoir ceinturé Felix Afena-Gyan qui partait seul au but. Mais même à onze contre dix, la Roma ne met pas une pression monstre sur la cage de Salvatore Sirigu.Il faut attendre le temps additionnel pour voir les tifosi romains vibrer quand, sur un exploit individuel, Nicolo Zaniolo nettoie le petit filet gauche de Sirigu et pense être le héros de l'après-midi. Problème : Abraham a fait faute juste avant, le but est annulé et la victoire romaine avec. Impensable pour Zaniolo qui sera directement expulsé quelques minutes plus tard, frustré et à l'image d'une Roma impuissante qui n'enchaîne pas un quatrième succès de rang en Serie A.