La Roma boulotte Porto

Amorphe en première période, beaucoup plus entreprenante en seconde, la Roma a grignoté Porto en deux temps, grâce à un doublé de son wonderkid, Nicolo Zaniolo. Mais elle a aussi laissé les Dragões revenir au score en fin de rencontre.

La vie aquatique

D'un Z qui veut dire Zaniolo

AS Roma (4-3-3): Mirante - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini (Nzonzi, 83e), De Rossi, Cristante - Zaniolo (Santon, 87e), Džeko, El Shaarawy (Kluivert, 90e). Entraîneur : Eusebio Di Francesco.



FC Porto (4-3-3) : Casillas - Éder Militão, Filipe, Pepe, Alex Telles - Herrera, Pereira, Otavio (Hernani, 84e) - Brahimi (Adrián López, 67e), Andrade, SoaresEntraîneur : Sérgio Conceição.

Il n'y a pas si longtemps, il n'était personne aux yeux du grand public. Juste un vague espoir venu de l' Inter pour se faire les dents à la Roma, où il avait été transféré cet été. À 19 ans, Nicolo Zaniolo fait pourtant déjà beaucoup parler de lui en Italie . Mais ce soir, c'est l'Europe du football et le FC Porto , face auquel il a inscrit un doublé décisif, qui ont appris à connaître son nom.Plein comme un œuf, l'Olimpico a envie de s'enflammer d'entrée, mais la Roma n'a manifestement pas envie de faire exploser tout de suite le thermomètre.commecommencentet se scrutent dans le blanc des yeux, au sein d'une première période calme comme l'océan un jour sans vent. Devant, Zaniolo doit faire des sauts de marsouin pour tenter de gratter quelques ballons du crane, et il faudra attendre une frappe de mollusque de Lorenzo Pellegrini peu avant la demi-heure de jeu pour faire lever à Casillas une moitié de sourcil. De quoi inspirer Fernando Andrade, qui envoie à son tour un tir de bigorneau dans la niche de Mirante. Peu avant la mi-temps, Edin Džeko a quand même la bonne idée de montrer les dents de la mer en avalant Pepe d'un joli crochet, avant d'envoyer une énorme minasse dans la surface, qui a le malheur de finir sur le poteau adverse.Coup de pot : après avoir quasiment touché le fond pendant les 45 premières minutes, les deux équipes ont décidé de sortir la tête de l'eau après la pause. Porto se dénude de sa carapace, joue plus juste et plus direct et manque même d'ouvrir le score par Danilo Pereira , dont le coup de casque sur corner flirte avec le poteau de Mirante. Mais c'est la Louve qui se procure le plus d'opportunités : Cristante, d'un râteau suivi d'une frappe enchaînée, puis Pellegrini s'en vont tour à tour taquiner les mimines de Casillas. Deux balles à blanc avant la bastos qui tue : celle que Zaniolo, servi par un excellent travail de Džeko, envoie du droit dans la surface pour enfin débloquer la partie. Quelques minutes plus tard, même hommes, quasi même scénario : Džeko envoie une grosse minasse sur le poteau, qui atterrit dans les charmants petits petons de Zaniolo, encore lui, qui n'a plus qu'à conclure à bout portant. L'Olimpico explose, la Roma s'enflamme un chouia et le paie tout de suite cash. Adrián López profite d'une succession d’erreurs défensives pour battre Mirante de près. Un ultime pion qui ne privera pas la Roma de sa victoire du soir. Mais laisse encore de solides espoirs aux Dragons, qui repartent de la Ville éternelle avec un but à l'extérieur qui pourrait bien faire la différence dans leau match retour.