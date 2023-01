La Roma assure l'essentiel face à Bologne

AS Roma (5-3-2) : Patricio - Smalling, Mancini, Çelik, Ibanez - Cristante, Pellegrini, Zaniolo (Abraham, 60e), Tahirovic (Matic, 65e) - El Shaarawy (Zalewski, 65e), Dybala (Bove, 73e). Entraîneur : Salvatore Foti.



Bologne (4-2-3-1) : Skorupski - Medel (Schouten, 65e), Soumaoro, Lykogiannis (Cambiaso, 65e), Posch (Pyyhtia, 83e), Lucumi - Soriano (Aebischer, 57e), Orsolini, Ferguson, Dominguez - Arnautovic. Entraîneur : Thiago Motta.

Mourinho a apprécié le spectacle depuis les tribunes.Pour ses retrouvailles avec la Serie A ce mercredi, la Roma s'est rassurée en empochant les trois points face à Bologne dans son Stadio Olimpico à guichets fermés (1-0). Après un vibrant hommage rendu à Siniša Mihajlović en avant-match, la rencontre n'a pas mis longtemps avant de s'emballer. Servi parfaitement dans la surface par Zaniolo, Dybala a obtenu un penalty sur une faute du défenseur desLucumi. Le capitaine Pellegrini n'a pas tremblé, contre-pied parfait, son deuxième but de la saison. Tout sauf abattus, les Bolonais sont parvenus à remettre le pied sur le ballon mais les hommes de Thiago Motta n'en ont pas fait grand chose : aucun tir cadré en première mi-temps. Hormis le rush en solitaire de Cristante (32), bien capté par Skorupski, et la tentative de lob de Dybala (42) cette seconde partie du premier acte aura été bien terne.Plus inspirés au retour des vestiaires, lesont cru obtenir à leur tout un penalty lorsque Ferguson s'est écroulé dans la surface romaine (69). Mais la VAR n'a rien donné, l'Écossais a pris une biscotte pour simulation et Thiago Motta pour contestation. Loin d'être convaincants dans le jeu, les Romains ont maîtrisé leur sujet en seconde période. Mais en toute fin de match, il aura fallu un sauvetage sur sa ligne d'Abraham pour que la Roma conserve son maigre avantage (94). Après trois matchs sans victoire en championnat, lesse relancent dans la course à la Ligue des champions en revenant provisoirement à hauteur de la Lazio (5) et de l'Inter Milan (4).Rien de mieux pour préparer le choc face à l'AC Milan dimanche prochain.