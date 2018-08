La Roma arrache le nul face à l'Atalanta

1

Roma (4-3-3) : Olsen – Florenzi (Schick, 72e), Manolas, Fazio, Kolarov – Pellegrini (Nzonzi, 45e), De Rossi, Cristante (Kluivert, 45e) – Ünder, Džeko, Pastore. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.



Atalanta (3-4-1-2) : Gollini – Mancini (Tolói, 64e), Palomino, Dijmsiti – Castagne, Pessina (Hateboer, 50e), Valzania (De Roon, 54e), Ali Adnan – Pašalić – Rigoni, Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini

La Roma a eu chaud.Opposé à une Atalanta A' qui a laissé Gómez ou encore Barrow sur le banc en vue du retour de barrage de Ligue Europa jeudi, le club de la Louve n'est pas passé loin de la catastrophe pour sa première à l'Olimpico de la saison. Tout avait pourtant bien commencé pour lesquand Pastore, dès la 2minute de jeu et 2645 jours après sa dernière réalisation en Serie A, place sa Roma en tête en reprenant de façon soyeuse un centre d'Ünder. Un départ en trompe-l'œil, car la Roma est bousculée par une Atalanta appliquée et dangereuse sur chacune de ses offensives. En l'espace de vingt minutes, lava tout simplement couler la Louve à trois reprises grâce à Castagne (19) et un doublé de l'Argentin Rigoni (22, 38).La clim' installée dans son propre jardin, Di Francesco tente alors de réagir en lançant dès le retour des vestiaires Kluivert et Nzonzi. Un double choix payant, la Rome évoluant plus haut sur le terrain, et qui va petit à petit permettre à la Louve de revenir dans la rencontre. Par Florenzi, d'abord, à la suite d'un une-deux avec Džeko, puis grâce à Manolas, pourtant en grande difficulté lors du premier acte, à moins de dix minutes du terme (82). La Roma revient de loin et peut s'estimer heureuse, car comme son adversaire du soir, elle reste invaincue avec une victoire et un match nul en l'espace de deux journées.