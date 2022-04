La Roma arrache la victoire contre la Salernitana

Roma (3-4-1-2) : Patrício - Kumbulla (Zaniolo, 46e), Smalling, Ibañez - Karsdorp, Cristante (Veretout, 75e), Oliveira (Shomurodov, 68e), El Shaarawy (Zalewski, 68e) - Mkhitaryan - Afena-Gyan (Pérez, 68e), Abraham. Entraîneur : Mourinho.



Salernitana (3-5-2) : Sepe - Gyömbér, Radovanović, Ranieri (Drăgușin, 65e) - Mazzocchi (Jaroszyński, 75e), Coulibaly, Ederson, Bohinen (Kastanos, 65e), Obi (Zortea, 65e) - Đurić, Ribéry (Verdi, 75e). Entraîneur : Nicola.

Non, la Roma n'est pas encore morte.En arrachant la victoire contre la malheureuse Salernitana à l'occasion de la 32journée de Serie A, les Romains sont en effet revenus à cinq points de la quatrième place squattée par la Juventus et synonyme de Ligue des champions. En revanche, la lanterne rouge semble hors course pour le maintien puisqu'elle compte désormais neuf unités de retard sur le premier relégable (Cagliari) malgré deux matchs en plus à disputer. Il faut cependant noter que les locaux ont eu de la réussite au vu de leur prestation dominicale, durant laquelle ils ont encaissé un superbe but de Radovanović (splendide frappe de loin, sur une passe décisive de Ribéry) au cœur de la première période. Leur réaction ? Tenter d'obtenir des penaltys, réclamations refusées deux fois par la VAR avant la pause.La tête sans doute déjà aux quarts de finale retour de Ligue Europa Conference, seule compétition qui peut encore leur donner un titre, les hommes de Mourinho ont ensuite mis du temps à accélérer dans le second acte. Certes, la possession de balle et le nombre de tirs essayés ont largement été en leur faveur. Mais cela a longtemps été insuffisant pour faire déjouer les visiteurs, aussi coriaces qu'agressifs quitte à multiplier les fautes ou les cartons jaunes. C'est même Kastanos qui a failli faire le break, sauvé de peu par Patrício. De quoi le regretter : à moins de dix minutes du terme, l'entrant Pérez a finalement offert l'égalisation à son équipe d'un bel enroulé. Une poignée de secondes plus tard, Smalling a pu balancer la sphère dans les filets de Sepe pour récolter un succès inespéré.De là à parler de coaching gagnant...