La Roma agrippe la Juve par le col

Globalement dominée au terme d'un match pas toujours très relevé techniquement, la Roma a tenu la Juve en échec, grâce à un pion opportuniste de Tammy Abraham (1-1).

Dusan dans les veines

Un Tammy qui vous veut du bien

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro - Locatelli (Rovella, 85e), Rabiot (Zakaria, 58e), Miretti - Cuadrado, Vlahović (Kean, 85e), Kostić. Entraîneur : Massimiliano Allegri.



AS Roma (3-4-2-1) : Rui Patrício - Mancini (El Shaarawy, 46e), Smalling, Ibáñez - Karsdorp (Celik, 62e), Cristante, Matić, Spinazzola (Zalewski, 46e)- Pellegrini, Dybala - Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

Les saisons passent, mais pas grand chose ne change. Cotécomme romain, on sait toujours faire quelques étincelles, en comptant sur des exploits individuels. Mais pour l'embrasement, on repassera. Quelques éclairs épars et un nombre assez navrant de fautes techniques auront rythmé ce Juve-Roma, qui accouche d'un match nul plutôt bienvenu cotéDeux minutes de jouées et Nemanja Matić et la Roma font l'amère apprentissage d'un nouvel interdit en Serie A : il ne faut pas, mais alors absolument pas, offrir un coup franc axial à la Juventus aux vingt mètres. Après une faute du Bosnien, Dusan Vlahović peut ajuster Rui Patrício d'un maître coup franc et lancer un match qui dépote immédiatement. Dominante dans l'entrejeu, la Juve pèse au milieu grâce aux projections furieuses de Miretti et Locatelli, quand la Roma trouve seulement un peu de vitesse sur les ailes, notamment grâce aux jambes de feu de Pellegrini. La Vieille Dame croit même doubler la mise à la demi-heure de jeu, quand Locatelli, servi par Cuadrado, envoie un tir supersonique dans les filets romains. Un pion merveilleux, mais finalement refusé à la suite d'une main de Vlahović au départ de l'action. La Louve, éteinte collectivement, souffre, multiplie les fautes et finit le premier acte sans panache, en serrant sérieusement les miches derrière.Malgré un premier acte plutôt engageant, la rencontre se mue malheureusement en une bouillabaisse technique assez fade. La Juve laisse plus volontiers le ballon à un Roma insipide, paralysée par l'impuissance du duo Pellegrini-Dybala, privé de ballons et de solutions. Bonheur pour la: ses solistes n'ont pas besoin de grand chose pour briller. A la réception d'un corner, Dybala signe un centre acrobatique en plein sur le crane de Tammy Abraham, qui ajuste Szczęsny de près. Un pion qui redonne les crocs à la Louve, alors que less'offrent un dernier quart d'heure plutôt chaloupé. Secouée par le pressing adverse, la Juve manque même de concéder un second but, après un cafouillage XXL sur corner. Une frayeur sans conséquence, même si lesdoivent au bout du compte concéder leur second match nul consécutif en Serie A.