La rivalité France-Angleterre manque-t-elle de croustillant ?

La France retrouve ce samedi l'Angleterre en quarts de finale du Mondial. Et aussi fou que cela puisse paraître, c'est une première en phase à élimination directe d'une grande compétition. Footballistiquement parlant, existe-t-il une véritable rivalité entre les deux voisins, que tout oppose par ailleurs ? Tentative de réponse, avec plus ou moins d'objectivité.

Frogs et nationalisme

« Les Français, vous vous la racontez, vous aimez bien montrer votre supériorité. Les Anglais, même si on est les meilleurs sur certaines choses, on n'aime pas forcément le montrer : par exemple l'étoile sur notre maillot, elle est de la même couleur que le maillot, on ne la voit pas. »

« Ce n'est pas la même chose qu'avec l'Allemagne ou l'Argentine, avec qui il y a des guerres qui sont encore prégnantes dans la mémoire collective. »

2015-2017 : l'heure de la fraternisation

« On était allés jouer dans l'ancien Wembley, et je peux te dire que c'était électrique, l'ambiance. Parce que c'est un Angleterre-France. »

Installé à Mumbai, Robert Pirès n’a pas délaissé sa casquette de consultant pour autant, puisqu'il offre ses services à la chaîne locale JioCinema Sports 18 pendant toute la durée de la Coupe du monde. Une infidélité à M6, certes, mais le jeu en vaut la chandelle : sur les plateaux indiens, l’ancien Grenat taille notamment le bout de gras avec son ancien partenaire à Arsenal Sol Campbell. Alors, quand le calendrier du Mondial qatari a offert un quart de finale inédit entre Bleus et, Bobby a savouré. Et a pu se remémorer, avec son compère, cette fameuse rencontre du premier tour de l’Euro 2004, pliée dans les dernières minutes par Zinédine Zidane :, pose Pirès, toujours fier de rappeler l’hégémonie tricoloreReste que depuis le tour de magie du Z , les rencontres marquantes entre les deux nations ont été rares, l’opposition en poules lors du championnat d’Europe 2012 (1-1) n’ayant rien offert de plus mémorable que le doigt sur la bouche de Samir Nasri adressé à un célèbre éditorialiste français . Pire : si l’on fait le calcul, les deux voisins ne se sont affrontés qu'à deux reprises en Coupe du monde, la dernière fois en 1982, et n’ont jamais croisé le fer en phase à élimination directe d'une quelconque compétition. Difficile, dans ces conditions, d’entretenir une rivalité digne de ce nom.Les frères ennemis, les voisins irréconciliables, lescontre les Rosbifs... Dans de nombreux domaines, la rivalité entre Anglais et Français n'est pourtant plus à démontrer., sourit Paul Taylor, humoriste britannique expatrié dans l'Hexagone. Une vieille habitude de part et d'autre du Channel., poursuit celui qui vit à Paris depuis 2009.Sans surprise, à l'approche du premier affrontement de l'histoire des deux sélections à ce niveau, c'est tout ce désamour - lequel tient en partie du folklore - qui refait surface., nuance Jonathan Wilson, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire du ballon rond outre-ManchePas de sentiment de revanche envers des Bleus au palmarès incomparablement plus fourni, vraiment ?, croit savoir PirèsUne suprématie loin d'être idéale à la création d'un antagonisme digne de celui que nourrissent les deux pays dans le monde de l'ovalie. Après des décennies à se bagarrer chaque année, les XV du coq et de la rose se vouent une haine réciproque et nettement plus vivace., déroule Paul Taylor, rejoint par Jonathan Wilson :C'est peu dire que balle au pied en revanche, nombreux sont les pays européens à avoir leur mot à dire.L'Allemagne, l'Argentine, voire le Portugal se sont ainsi construits une histoire commune avec les Insulaires bien plus riche au fil des dernières années. Au point de clairement supplanter la France au premier rang des rivaux les plus craints, de Londres à Newcastle en passant par Birmingham., énumère encore Taylor, qui, comme certains de ses compatriotes, avait été très heureux de voir les Coqs venger leslors de la finale de 2018 contre la Croatie.D'autant que côté conflits historiques, Anglais, Allemands et Argentins ne sont pas en reste., embraye WilsonAutrement dit, sur le plan géopolitique non plus, l'Hexagone n'est plus l'ennemi numéro un de l'autre côté de la Manche.Bien que les deux capitaines qui échangeront les fanions samedi - Hugo Lloris et Harry Kane - évoluent tous les deux à Tottenham, le nombre de Bleus présents en Premier League n’est plus le même qu’il y a quelques années (seulement cinq dans l’effectif, alors qu’ils étaient onze à l’Euro 2016, et neuf au moment du duel de 2004), les grandes heures desd’Arsenal, Chelsea ou Newcastle étant révolues. Moins de chance, donc, de voir des scènes comme celles vécues par Pirès à l’époque où il évoluait à Highbury :"Reste tranquille, sinon je vais te découper"(victoire 2-0 le 10 février 1999 grâce à un doublé de Nicolas Anelka et ses gants de gardien Ces dernières années, pourtant, les querelles sportives sont en partie passées au second plan au moment des France-Angleterre, au vu du contexte plutôt au rapprochement des deux peuples : l’amical de 2015 (2-0 pour l’Angleterre avec un bijou de Dele Alli), disputé en Angleterre, avait eu lieu quatre jours après les attentats de Paris, et La Marseillaise avait été entonnée par tout Wembley, habillé de bleu-blanc-rouge l’espace de quelques instants ; celui de 2017 (3-2 pour les Bleus avec les débuts de la connexion Mbappé-Dembélé), au Stade de France, se tenait quelques semaines après les tueries de la Manchester Arena et de Londres , et c’est sur le magnifiqued’Oasis (interprété par Jean-Michel Mekil, gendarme de la Garde républicaine ) que les deux nations avaient pu communier, au grand dam de Liam Gallagher d’ailleurs.La tendance serait-elle donc plutôt à un apaisement entre les deux nations ? Nul doute que plusieurs affrontements à couteaux tirés dans les années à venir ne manqueraient pas de faire resurgir quelques antagonismes., assure Jonathan Wilson, lequel a un exemple bien précis en têteRendez-vous en 2030, à l'occasion des 600 ans des campagnes militaires menées par Jeanne d'Arc