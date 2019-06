La revue de presse après Tottenham-Liverpool

Au terme d'une finale peu spectaculaire, Liverpool a remporté la sixième Ligue des Champions de son histoire. Ce dimanche matin, l'Angleterre félicite Klopp et se désole de la performance de Kane quand l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie saluent les Reds pour leur victoire peu prestigieuse mais éternelle. Revue de presse.

Tottenham 0 Liverpool 2: goals, reactions and back page headlines https://t.co/fG3dlTpgvt pic.twitter.com/kwaY4KcJdv — The pres5 (@thepres5) 2 juin 2019

? Aquí tenéis la portada de hoy, 2 de junio? Eterno Liverpool pic.twitter.com/CyqDBS8BmE — AS (@diarioas) 1 juin 2019

La prima pagina di oggi di #Tuttosport ⚽ pic.twitter.com/Z0BTU9eBr4 — Tuttosport (@tuttosport) 2 juin 2019

Par Maxime Renaudet

Si les médias font quasiment tous référence à la sixième C1 des Reds et leur «» , le sentiment d’avoir vécu une finale décevante a été partagé par l’ensemble de la presse anglaise ce dimanche matin. À l’image duqui se demande si les deux équipes n’avaient pas mis toute leur énergie dans les demi-finales,avance que cette «» Les jeux de mots étaient à nouveau de sortie puisque le supplément sport duparle de «» , quand letitre «» .La titularisation de dernière minute de Kane a également été sujet à moult questions dans la plupart des canards britanniques. Sise désole pour Lucas, «» , le quotidien généraliste rappelle surtout que «» . De son côté,prétend ne pas avoir vu l’attaquant anglais de la soirée, mais simplement «» .Ce dimanche matin, la presse allemande fait la part belle à Jürgen Klopp , l'entraîneur desayant mis fin à sa malédiction de six finales consécutives perdues.évoque «» et rappelle qu'avec cette victoire contre Tottenham, plus «» . Pour le quotidien généraliste, ce sacre est celui de «» même si le jeu proposé «Le décès inattendu de José Antonio Reyes ce samedi est encore omniprésent dans la presse espagnole, et notamment chezoù la Ligue des champions passe au second plan, même si «» est également salué et considéré «» . Si pourcette victoire rend «» ,y voit une «» . Devant le penalty rapidement accordé aux, le quotidien catalan évoque à son tour «Côté italien, lefait lui-aussi l'éloge de «» et parle d'une «» pour les. Pour, qui préfère évoquer plus largement le duel de boxe Sarri-Conte, Liverpool a de quoi être «» après cette victoire grâce à Salah et Origi. En titrant «» , laévoque le fait que cette finale gagnée permet au club anglais de s'asseoir «» , derrière le Real Madrid (13) et l'AC Milan (7).