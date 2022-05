La résurgence de Schalke 04

Un an seulement après sa relégation, Schalke 04 va retrouver la Bundesliga. Une montée actée après sa victoire contre Sankt Pauli alors qu’il reste encore une journée de championnat et la conclusion d’une saison pleine de rebondissements, où la perspective d’un retour dans l’élite aura mis du temps à se dessiner avant un final canon.

Schalke no fear

Par Fabien Gelinat

Ce jeudi, les images du bouillant public de l’Eintracht Francfort chantant à tue-tête avant d’envahir la pelouse du Deutsche Bank Park après la qualification pour la finale de la Ligue Europa avaient fait le tour des réseaux sociaux. Deux jours plus tard, l’Allemagne a de nouveau prouvé qu’il n’existait (presque) aucun pays possédant un public aussi impressionnant. En arrachant la victoire contre Sankt Pauli (3-2), Schalke 04 a officiellement validé son accession en Bundesliga et laissé la Veltins-Arena s’embraser.Un scène de liesse observée un an seulement après le désarroi de la relégation à l'étage inférieur. À une journée de l’épilogue de la saison, lespossèdent en effet cinq points d’avance sur Hambourg, troisième et donc barragiste, et pourront même être sacrés champions en cas de succès sur le terrain de Nuremberg. Unsur lequel peu auraient parié, il y a quelques mois.Le début de saison du club de la Ruhr laissait même présager un séjour prolongé dans l’antichambre de la Bundesliga : après un départ manqué (treizième après quatre journées), Schalke avait montré quelques prémices de son potentiel avant de retomber dans ses travers et pointer au huitième rang à mi-course dans un championnat très serré. Le déclic a finalement eu lieu début mars, en plein cœur d’un ouragan où se sont mêlés la rupture du partenariat avec Gazprom consécutive à l’invasion russe dans le territoire ukrainien et le limogeage de l’entraîneur Dimítrios Grammózis, un an et quatre jours après son intronisation. Un départ ponctuant un mandat d’échec où le Grec de 43 ans a échoué à sauver le club en Bundesliga, avant de s’emmêler les pinceaux dans la course à la remontée., avançait alors le directeur sportif Rouven Schröder, dans le communiqué officiel publié par le club le 3 mars dernier La suite ? Un poste d’intérimaire proposé à Mike Büskens, adjoint de Grammózis, et sept victoires en huit matchs qui ont propulsé le club en direction de l’élite. Avec, en figure de proue, un joueur : Simon Terodde. À 34 ans, l’attaquant allemand, transfuge d’Hambourg l’été dernier, a apporté toute son expérience auxau fil de la saison. Avec 29 pions (dont 10 lors des 6 dernières journées), 4 passes décisives et une voix cassée , il s’est imposé comme le maillon fort avec un titre de meilleur buteur de 2. Bundesliga déjà assuré (8 buts d’avance sur Robert Glatzel, son premier poursuivant). Une dynamique ultra-positive qui permet donc à la Bundesliga de retrouver l’un des plus grands clubs d'outre-Rhin. En attendant de voir s’il sera suivi par deux autres équipes historiques (le Werder Brême et Hambourg, les deux autres membres du podium), la bière peut déjà couler à flots dans la Ruhr.