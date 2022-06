La Tchéquie surprend la Suisse

République tchèque (3-4-3) : Vaclík - Krejčí, Brabec, Zima - Zelený (Matějů, 87e), Sadilek (Kalvach, 84e), Souček, Coufal - Hložek (Jurečka, 87e), Kuchta (Pešek, 68e), Jankto (Lingr, 68e). Sélectionneur : Jaroslav Šilhavý.

Suisse (4-4-2) : Sommer - Widmer, Schär, Elvedi, Rodriguez (Lotomba, 87e) - Sow (Zuber, 68e), Freuler, Xhaka, Vargas (Seferovic, 87e) - Okafor (Shaqiri, 68e), Embolo (Gavranović, 90e+2). Sélectionneur : Murat Yakin.

AB

À l'Eden Aréna de Prague ce jeudi soir, la Tchéquie a réalisé une belle performance en s'imposant face à la Suisse (2-1). Pour prendre la tête du groupe B de cette Ligue des nations, devant l'Espagne et le Portugal Dominateurs, les Tchèques n'ont pas tardé à se mettre en route. Et c'est sur un ballon anodin que les hommes de Jaroslav Šilhavý sont parvenus à prendre l'avantage. La longue touche de Vladimír Coufal a ainsi mis Fabian Schär et Silvan Widmer en léthargie, incapables de repousser le ballon, profitant à Jan Kuchta, à l'affût, venu pousser le cuir. Des hôtes en jambes, et auxquels Jakub Jankto aurait même pu offrir le break avant la pause. Malheureusement, que ce soit sur une volée (26) ou un enroulé (35), l'ailier de Getafe s'est heurté aux mains fermes du superbe Yann Sommer. Occasions manquées et Suisses réveillés. En effet, invisible jusque-là, la Nati a fait de l'une de ses premières situations une égalisation. L'œuvre de Noah Okafor, engouffré dans la surface pour récupérer les mauvais dégagements adverses et placer un missile barre rentrantePiquée par cette remontée au score, laa, dès lors, remis le couvert au retour des vestiaires. Le centre, de nouveau anodin, signé Jankto et dévié loin de ses buts par Djibril Sow a effectivement semé l'anarchie dans la boîte des visiteurs pour terminer sa course au fond, sans qu'aucun défenseur ne soit présent au rebond. Un but contre son camp qui ne comptera que dans les statistiques. En fin de partie, Breel Embolo, parti en face à face, perdra son duel avec Tomáš Vaclík (84) et scellera le succès tchèque.