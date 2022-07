La République démocratique du Congo remporte la CAN des quartiers 2022 !

La RDC vainqueur de la Coupe Nationale des Quartiers face au Mali à Créteil!! ?? pic.twitter.com/Q7chwJJpFr — Oh my Nzambe (@dibshow) July 2, 2022

Rien à ajouter.Cette compétition est extraordinaire. Au terme d'une rencontre à rebondissements, la République démocratique du Congo a remporté la CAN des quartiers 2022 en s'offrant le Mali sur la règle cruelle du but en or (4-5). Cette finale a réuni près de 8000 personnes sur le TikTok de Prime Vidéo et a été une belle vitrine pour ce tournoi si particulier.Menés 3-1 à la mi-temps, les Congolais ont su relever la tête et revenir à hauteur de leurs adversaires du soir à dix minutes de la fin du match. Mais d'un geste de grande classe, l'attaquant malien a permis aux siens de reprendre la mainune poignée de secondes après l'égalisation. Et si le stade Dominique-Duvauchelle de Créteil a sûrement déjà connu des soirées fiévreuses, il ne s'attendait sûrement pas à un tel retournement de situation : dans le temps additionnel, le Congo a poussé le Mali à jouer cette finale au but en or. Enfin, les Léopards ont définitivement croqué les Aigles au début de cette prolongation décisiveet ont ainsi soulevé le graal pour la première fois de leur histoire.mettre des arbitres de touche alors que les hors-jeu ne sont pas signalés n'est pas forcément une bonne idée.