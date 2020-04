La reprise de la Bundesliga le 9 mai se précise

*** BILDplus Inhalt *** Am 9. Mai soll es weitergehen - So denkt die Liga über den Neustart https://t.co/2EbttcpzkZ #Sport #News — BILD Sport (@BILD_Sport) April 20, 2020

En Allemagne, tout le monde veut voir du foot.Dans une interview accordée à, Armin Laschet et Markus Söder, respectivement Premiers ministres de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Bavière, se disent confiants quant à une reprise de la Bundesliga le 9 mai , qui se ferait à huis clos et sous des conditions spécifiques, détaillées par les deux hommes politiques.Armin Laschet précise notamment qu'il faudra préciser les conditions d'entraînement, le cadre de vie privée des joueurs et staffs, ainsi que les modalités de déroulement des matchs. Selon lui, «» compte tenu des mesures annoncées par la Ligue allemande. Plus prudent, Markus Söder avance qu'il sera nécessaire d'avoir un accord clair de la part de l'Institut Robert Koch, établissement fédéral responsable du contrôle et de la lutte contre les maladies. Malgré cela, le dirigeant bavarois se montre totalement en faveur d'un retour du foot : «Jens Spahn, Ministre de la Santé, est aussi en accord avec les deux dirigeants régionaux : «Et à la fin, c'est l'Allemagne qui joue.