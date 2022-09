La rencontre entre Liverpool et Newcastle s'est terminée par un lancer de bouteille

Newcastle bench (one stood up and one sat down hidden in shot) throwing things at a Liverpool staff member. Care to comment @premierleague ? pic.twitter.com/nBtaZHvOGa — John Steed (@Paul49765641) August 31, 2022

Un lancer qui rappelle Booba et son whisky à Urban Peace.Le match entre Liverpool et Newcastle de ce mercredi soir a été le théâtre de pas mal de faits divers. Déjà, le premier but d’Alexander Isak sous ses nouvelles couleurs, mais surtout, un dénouement survenu dans les derniers instants avec ce but signé Fabio Carvalho à la 98pour offrir la victoire aux(2-1). Untellement haletant qu'il a provoqué une échauffourée entre les deux équipes à la fin du match. En cause : une bouteille lancée par un membre du staff desen direction de leurs adversaires du soir. S'ensuit une cohue générale, avec Fabian Schar ou Joël Matip en première ligne. Mention spéciale à Darwin Nuñez, guerrier dans l'âme lui aussi et qui est descendu des tribunes pour en découdre à son tour. Si aucun coup n'a finalement été échangé, nul doute que l'affrontement provoquera des sanctions de la part de la FA.Des images dignes d’un Maurepas-Les Mureaux en D3.