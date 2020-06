Ribéry, période Renaissance

Sur le terrain de la Lazio, Franck Ribéry s'est encore distingué par un exploit personnel synonyme de but et une performance remarquable pour un joueur de 37 ans. Comme au bon vieux temps, et comme pour faire remonter quelques regrets dans l'esprit du football français. Car en Italie et plus particulièrement à Florence, l'ancien taulier du Bayern Munich s'est déjà taillé une place de choix.

2

Vidéo

Idole des jeunes, aimé des vieux

Messie français de l'étranger

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il l'attendait, celui-là. Vacances ou pandémie imposant le repos, Franck Ribéry n'était quasiment jamais resté silencieux aussi longtemps pendant sa carrière. Entre son but inscrit à Milan le 29 septembre dernier et celui marqué ce samedi, le joueur de la Fiorentina aurait carrément eu le temps de concevoir et de voir naître un sixième enfant. Neuf mois plus tard donc, et six mois après sa dernière apparition sur une pelouse, l'ancien du Bayern Munich désormais totalement remis sur pied a fait les choses bien. Exilé dans le couloir gauche de la pelouse de la Lazio, le bonhomme s'est offert un magnifique exploit personnel à la demi-heure de jeu : double contact mettant deux adversaires dans le vent, entrée dans la surface de réparation, feinte de frappe déséquilibrant définitivement la défense romaine et tir gagnant du droit trompant Thomas Strakosha. Les locaux sont foudroyés, les visiteurs ouvrent le score, et la Serie A applaudit.Si l'outsider de la soirée finira par craquer devant le dauphin de la Vieille Dame, les médias n'ont d'yeux que pour l'ex-Bavarois. Il faut dire qu'à 37 bougies (il les a soufflées début avril, pendant le confinement), l'éternel ailier s'est encore distingué en sortant une performance majuscule (malgré une deuxième période moins convaincante que la première, durant laquelle il s'est transformé en véritable poison). Quatre dribbles (personne ne fait mieux), 65 ballons touchés (meilleur bilan des siens), 87% de transmissions réussies, une passe-clé, deux tacles, une présence et une dangerosité constantes, des kilomètres engloutis... Pas mal pour un mec qui approche les quarante balais et qui, comme ses collègues, reprend juste après de longues semaines de vacances non désirées.a réagi son entraîneur Giuseppe Iachini en conférence de presse au terme de la partie, à propos de celui qui est sorti épuisé quelques minutes avant le coup de sifflet final et qui avait déjà montré de belles choses lors du nul décevant contre Brescia.Le technicien, qui a débarqué à Florence en décembre, est loin d'être le seul à tomber sous le charme de Ribéry. Car ce dernier fait tout simplement l'unanimité, depuis qu'il a atterri dans la Botte. Que ce soit chez ses partenaires, ou chez les fans., a par exemple tenu à souligner Patrick Cutrone, prêté à lapar Wolverhampton en janvier, à l'AFP.Après l'Allemagne, c'est donc l'Italie qui se surprend à découvrir et apprécier Ribéry. Au point de placer en lui des espoirs presque trop ambitieux, tant son organisme a été sollicité ces quinze dernières saisons., a ainsi considéré Sébastien Frey, gardien du club entre 2005 et 2011, au cours d'un live Instagram.Parti pour occuper une place à part chez son nouvel employeur, Francky est donc appelé à tenir le rôle du grand frère pouvant inspirer les jeunes de l'entité (Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli...) constituant l'avenir de la structure. De quoi instiller quelques regrets, en France. Où ses relations avec les médias demeurent tendues, où son image médiatique a depuis longtemps été abîmée et où quelques clubs auraient bien besoin de ce genre de taulier dans leurs vestiaires ou sur le pré. Pourtant, force est de reconnaître que Kaiser Franck est à l'inverse adoré à l'étranger. La faute à qui, si ce n'est pas le cas dans l'Hexagone ? Peu importe finalement, puisqu'il est malheureusement déjà trop tard...