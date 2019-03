La rédemption de Caicedo

Arrivé à Rome à l'été 2017, Felipe Caicedo n'a pas toujours été l'un des chouchous des tifosi laziali, notamment à cause de certains loupés. Mais l'Équatorien a toutefois su se faire pardonner samedi soir, en ouvrant le score lors du derby face à l'AS Roma.

Le soulagement

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #SerieA ? Le derby de Rome pour la Lazio !✨ Une victoire 3-0 contre la Roma, avec des buts de Caicedo, Immobile et Cataldi⚡ Une fin de match sous haute tension avec l'expulsion de Kolarovhttps://t.co/3ubbh9KffV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 2 mars 2019

Plus de temps de jeu que la saison dernière

Par Éric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est le genre d'action que tout joueur professionnel doté d'une conscience va ressasser. Encore et encore. Pas seulement dans les minutes qui suivent, mais aussi pendant les semaines, les mois. Le 13 mai 2018, la Lazio se déplace sur la pelouse de Crotone , pour le compte de l'avant-dernière journée de championnat. La veille, l' Inter s'est inexplicablement inclinée sur sa pelouse face à Sassuolo . Les données du problème sont simples : si la Lazio s'impose, elle se qualifie pour la Ligue des champions. Tout autre résultat (nul ou défaite) lui offrirait une finale la semaine suivante contre cette même Inter . Après une demi-heure de jeu, en Calabre, le score est de 1-1.Puis vient la 41minute. Celle où tout bascule. Parfaitement lancé par Felipe Anderson Felipe Caicedo , titularisé à la place de Ciro Immobile , blessé, se présente seul face au portier de Crotone . Il peut le dribbler, envoyer une praline ou une frappe croisée. Non. L'Équatorien envoie une gélatine piquée toute molle directement dans les bras du gardien. Et quelques minutes après la pause, du possible 2-1 qui l'aurait possiblement envoyée en Ligue des champions, la Lazio se retrouve menée 1-2. La suite, tout le monde la connaît, surtout les supporters: lesfiniront par égaliser (2-2), et perdront la "finale" contre l' Inter à la dernière journée. Avec cette pensée en tête pendant tout l'été : «Près de dix mois plus tard, Felipe n'a pas oublié. Lorsque, ce samedi 2 mars, il s'est présenté seul face à Olsen, il a certainement, en une fraction de seconde, repensé à ce loupé. Alors cette fois, pas de guimauve : un crochet sec sur le gardien de la Roma, et un ballon déposé froidement dans les filets. On joue alors la 12minute, et l'attaquant, à nouveau titularisé à la place d'un Immobile pas au mieux physiquement, lance parfaitement le derby des. En zone mixte, après la rencontre, il apparaît heureux, soulagé. Comme quelqu'un qui a subi en silence les railleries et les critiques, et qui fait désormais amende honorable. «, lâche-t-il.De Crotone au derby. Dix mois se sont écoulés, et Felipe Caicedo n'a rien lâché. Pendant l'été, la Lazio a bien failli le laisser filer. Des clubs en Angleterre lui faisaient les yeux doux. Mais Simone Inzaghi a insisté pour qu'il reste. Et il a eu raison : Immobile connaît cette saison quelques pépins physiques, et Caicedo a ainsi pu bénéficier de plus de temps de jeu que la saison dernière. À la fin de l'exercice 2017-2018, son premier en Italie , il affichait un bilan de 1300 minutes jouées pour 6 buts marqués.Samedi soir, en sortant du terrain à la 63minute, il a tout juste dépassé la barre des 1300 minutes disputées cette saison (alors qu'il reste encore trois mois de compétition) et a déjà marqué à cinq reprises. Surtout, au mois de février, c'est lui qui a offert à deux reprises la victoire à la Lazio 1-0 contre Empoli ) quand Immobile étaitet que toute l'équipe tirait la langue. Pourtant, malgré cela, Caicedo continuait d'être inéluctablement moqué à chaque occasion manquée. Ce but face à la Roma, suivi de cette course pour aller embrasser les supporters, va certainement enfin effacer le mauvais souvenir de Crotone . Et lui offrir un totem d'immunité pour la suite de son aventure romaine.