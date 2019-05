La recette pour gagner un match de la peur

20 % de tripes

35% de speech du coach

20% d’homme providentiel

10% de résilience

15% de sang-froid

Par Arthur Jeanne

Parfois, pour dominer sa peur, il faut savoir l’affronter, la regarder dans les yeux. Pierre de Coubertin disait d’ailleurs : «» En somme, il faut avoir du courage. Ce qui revient en langage sportif à sortir les tripes, le cœur, les c… pour aller chercher la victoire. Comme lors de ce quart de finale retour de la Ligue des Champions, en 2016. Le Real Madrid est alors dos au mur : vaincu 2-0 à Wolfsburg, il doit effectuer unepour se qualifier. Les Merengue y parviennent (3-0). Et à la fin du match, interrogé sur la raison de la victoire, Karim Benzema affirme : «» Effectivement, après avoir regardé le spectre de l’élimination dans les yeux et l’avoir vaincu, le Real a acquis un supplément d’âme qui l’a rendu invincible. Le club madrilène remportera cette année le graal européen !Lors d’un match de la peur, le discours du coach peut tout changer. Le 14 mai 2016, Toulouse est au bord du gouffre et doit absolument s’imposer à Angers pour se maintenir en Ligue 1. Portés par le discours magnifique de leur coach, Pascal Dupraz, les joueurs entrent sur le terrain sans peur et parviennent à s’imposer 3-2. La causerie d’avant-match, devenue mythique, donne des frissons ! «Homme providentiel : personnage qui apparaît dans les périodes de crise et qui se présente comme le sauveur ultime chargé d’une sorte de mission divine. Synonyme : Lilian Thuram. En demi-finale de la Coupe du monde 1998, l’équipe de France est menée 1-0 par la Croatie. Elle semble terrassée par la frousse, groggy. C’est alors que surgit un héros totalement inattendu. Thuram, qui n’avait encore jamais marqué avec les Bleus, inscrit un doublé et qualifie la France. À sa plus grande surprise : «» Parfois, une part d’irrationnel est nécessaire pour vaincre la peur !Pour affronter la défaite, mieux vaut l’avoir déjà connue. Et s’en être relevé. Tous les grands sportifs connaissent l’adage « tomber pour mieux se relever » . Et tous les grands footballeurs ont déjà perdu des matchs décisifs. Le tout est de savoir utiliser ces défaites pour vaincre la peur. C’est Michael Jordan, le plus grand basketteur de l’histoire, qui l’explique le mieux : «Parce que sans sang-froid, le courage ou la résilience ne servent à rien. À propos des matchs de la trouille, l’ancien entraîneur adjoint du PSG, Denis Troch, déclarait : «» Dans ces situations où les jambes tremblent, Il faut savoir garder la tête froide pour réagir même dans les situations les plus défavorables. Le sang-froid, c’est ce qu’il faut pour transformer un pénalty décisif sans trembler à la 85e minute, ou ajuster le gardien dans le temps additionnel, comme le fit Ronny Rodelin lors de PSG-Caen en 2016, permettant ainsi aux Normands de se sauver ! Bref, il est indispensable de trouver le juste équilibre entre la tête et les tripes, le courage et l’intelligence. Ce n’est qu’à ce prix que l’on peut vaincre la peur.