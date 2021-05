La Real Sociedad tombe à Huesca

Huesca (3-5-2) : Al. Fernandez - Siovas, Pulido, Vavro - Galan, Rico (Mosquera, 75e), Seoane, Ferreiro (Gómez, 68e), Maffeo (López Muñoz, 75e) - S. Ramirez, Mir. Entraîneur: Pacheta.



Real Sociedad: Remiro - Monreal, Le Normand, Elustondo, Gorosabel (Zaldúa, 65e) - Zubimendi, Guevara, Oyarzabal (Silva, 65e) - Portu, Januzaj (Barrenetxea, 58e), Isak (Bautista, 81e). Entraîneur: Imanol Alguacil.

Favorite au départ de la rencontre, la Real Sociedad s'est fait surprendre.En déplacement sur la pelouse de Huesca, lesne sont pas parvenus à s'extirper du piège tendu par les Aragonais. En quête de points pour sortir de la zone de relégation, lesont mis la pression sur le but d'Alex Remiro, mais le portier s'est d'abord montré bien inspiré devant les tentatives de Sandro Ramirez (7), David Ferreiro (18) ou Rafa Mir (37). De leur côté, les Basques se montrent dangereux grâce à Ander Guevara (1) ou Alexander Isak (31), mais les locaux peuvent compter sur les réflexes d'Álvaro Fernandez, décisif sur sa ligne.Au cours d'une deuxième période beaucoup plus frileuse en matière d'occasions de but, Huesca parvient à obtenir un coup franc excentré sur le côté gauche grâce à une main de Joseba Zaldúa. Résultat ? Ramirez envoie un centre tendu qu'Aritz Elustondo ne peut que dévier dans son propre but, permettant ainsi à l'avant-dernier de Liga d'ouvrir le score sur le tard. Malgré une dernière opportunité brouillonne en fin de match, la Real doit s'incliner et laisse la possibilité au Real Betis, sixième, de recoller au même nombre de points à la fin de la journée.De son côté, Huesca sort provisoirement de la zone de relégation, et pointe à la dix-septième place.