La Real Sociedad freine le Barça

3

Remiro - Monreal, Llorente, Zubeldía, Zaldúa - Guevara - Oyarzabal (Barrenetxea, 85e), Merino, Ødegaard, Portu (Januzaj, 59e) - Isak (Willian José, 66e). Entraîneur : Imanol Alguacil.



Ter Stegen - Alba (Semedo, 74e), Lenglet, Piqué, S.Roberto - Busquets (Aleña, 74e), De Jong, Rakitić (Vidal, 79e) - Griezmann, Messi, L. Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avant d'aller se frotter au Real Madrid pour le premier Clásico de la saison, le FC Barcelone se rendait à Anoeta pour assurer sa place de leader.Une mission loin d'être simple puisque la Real Sociedad, actuel quatrième de Liga, prend tout de suite les choses à bras le corps. Sur un corner, Sergio Busquets accroche Marcos Llorente par le maillot et engendre un penalty pour les. Au mental, Mikel Oyarzabal trompe Marc-André ter Stegen pour ouvrir le score (12, 1-0). Par la suite, le Barça réagit mais Luis Suárez voit son tir repoussé par Remiro. En jambes, l'Uruguayen adresse en passe en profondeur à destination d'Antoine Griezmann pour l'égalisation catalane (38, 1-1). Bousculé, le Barça rentre aux vestiaires avec un score flatteur.En deuxième période, les Barcelonais prennent le commandement des opérations grâce à trois hommes : Busquets adresse une magnifique ouverture en profondeur vers Leo Messi, qui fait preuve d'une grande générosité en servant Luis Suárez seul face au but vide (49, 1-2). Une fois devant au score, le Barça est tout proche de faire le break sur une tête de Gerard Piqué sauvée sur sa ligne par Igor Zubeldía. Un geste défensif d'autant plus important que cinq minutes plus tard, Aleksander Isak profite d'une faute de main de Ter Stegen pour égaliser (62, 2-2). Très séduisante, la Real Sociedad manque le troisième but à cause d'une double parade folle de Ter Stegen sur sa ligne de but. Malgré un dernier tirage de maillot de Llorente sur Piqué dans la surface de la Real, le score en reste là. Ce résultat nul peut permettre au Real Madrid de prendre la tête du championnat, avant de se déplacer au Camp Nou mercredi.Pour cela, il faudra un résultat à Mestalla contre le FC Valence ce dimanche soir.