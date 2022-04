La Real Sociedad et le Betis se neutralisent

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro - Gorosabel (Elustondo, 87e), Zubeldia, Le Normand, Rico - Merino, Zubimendi, Rafinha (Januzaj, 65e) - Silva, Sørloth, Isak (Portu, 80e). Entraîneur : Imanol Alguacil



Real Betis (4-2-3-1) : Bravo - Bellerín, Pezzella, Bartra, Moreno - Rodríguez, Carvalho (Ruibal, 46e) - Canales, Fekir, Juanmi (Joaquín, 68e) - Iglesias (José, 76e). Entraîneur : Manuel Pellegrini

Un bon 0-0 pour bien lancer ce week-end de Liga.Si le score laisse à désirer, la Real Sociedad et le Real Betis, tous deux candidats aux places européennes, auront tout fait pour que l'on ne s'ennuie pas ce vendredi soir. Le score a pour seule satisfaction celle des Basques, qui n'ont donc encaissé que six buts à domicile cette saison.Dans un premier acte très largement dominé par les, Zubimendi voit son but refusé pour hors-jeu (17) avant qu'Alexander Isak ne vienne louper son premier face-à-face de la soirée (21). Dans la foulée, William Carvalho tente sa chance et envoie une patate en tribunes (32), avant que le Suédois ne vienne de nouveau se heurter à Claudio Bravo (34). Les hommes de Manuel Pellegrini reviennent des vestiaires avec plus d'envie, à l'image d'Alex Moreno qui transperce toutes les lignes basques dès le coup d'envoi de la seconde période, avant que Borja Iglesias n'oublie de sauter pour remettre son centre de la tête (45). Sur coup franc, Sergio Canales croit enfin offrir ce but qui manque tant aux, mais ça passe juste à côté du but de Remiro. Les Basques jouent le tout pour le tout à coups de longs ballons pour la tête d'un excellent Alexander Sørloth, en vain (81, 88).En plus de n'être qu'à deux points l'un de l'autre, le Betis cinquième avec 57 points, la Real sixième avec 55, ils partagent aussi un terrible manque d'efficacité devant le but.