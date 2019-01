La Real Sociedad enflamme le Bernabéu

1

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo (Reguilón, 77e) - Kroos (Ceballos, 81e), Casemiro (Isco, 57e), Modrić - L. Vázquez, Benzema, V. Júnior. Entraîneur : Santiago Solari.



Real Sociedad (4-2-3-1) : Rulli - Elustondo (Zaldua, 69e), Llorente, Moreno, Muñoz (Zubeldia, 84e) - Illarramendi, Zurutuza - Januzaj, Merino (Pardo, 73e), Oyarzabal - W. José. Entraîneur : Imanol Alguacil.

Jour de mouchoirs blancs, au Bernabé u.Il paraît que la Real Sociedad restait sur quatre défaites consécutives en championnat, qu'elle venait de changer d'entraîneur – Imanol Alguacil a remplacé Asier Garitano pendant les fêtes – et qu'elle n'était plus repartie d'un repas à la table du Real avec trois points dans le sac depuis le mois de mai 2004. Mais ça, c'était avant : dimanche, la bande d'Alguacil a débarqué au Bernabé u, a installé ses circuits, a gratté un penalty après seulement deux minutes de jeu, transformé par Willian José, et est venue découper la confiance locale d'un coup de tête de Pardo en fin de match. Entre les deux, la Real a fait le dos rond, a été sauvée sur quelques situations par Rulli et la voilà avec les poches remplies : incroyable.Au fond, pas tant que ça, tant le Real est passé globalement à côté de son match, à l'exception du jeune Vinícius Júnior , titularisé pour la première fois de sa vie en Liga et seule lumière de son équipe. Ce qui a donné : une prestation défensive terrible, que Willian José aurait pu sanctionner d'un troisième but dans les arrêts de jeu, une apathie dans l'animation offensive et des prestations individuelles ( Lucas Vázquez , d'ailleurs expulsé, Carvajal, Isco ...) inquiétantes.L'heure est grave à Madrid, trois jours après un nul à Villarreal (2-2), et l'éventuel penalty qu'aurait pu obtenir Vinícius Júnior en seconde période ne sera pas une excuse valable. Le prochain match face au Bétis s'annonce déjà brûlant.