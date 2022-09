La Real Sociedad refroidit Manchester United

AEC

Un an et demi après une lourde défaite 4-0 contre Manchester United en 16de finale de Ligue Europa, la Real Sociedad se rattrape. Les hommes d'Alguacil signent une belle victoire 1-0 dans un stade d'Old Trafford gonflé à bloc et ému par le décès de la reine Elisabeth II.La première période avait pourtant laissé peu d'espoir aux Basques, malmenés par un duo Eriksen-Ronaldo qui s'est amusé entre les lignes trop distendues du bloc. À deux reprises, le Portugais est tout proche de conclure de la tête les ballons brossés de son coéquipier danois (16, 25). Antony a lui aussi donné quelques frayeurs à la Real Sociedad, sauvée de justesse par Alex Remiro sur le centre-tir du Brésilien (26). Frustré par ce manque d'opportunités, Cristiano Ronaldo enchaîne lui les appels hors-jeu.De retour des vestiaires, CR7 ajuste la mire et n'est pas loin de sceller le score en faveur des(46, 49, 50). Mais sevré de bons ballons après la sortie de Christian Eriksen, lui et United s'éteignent peu à peu. Les Basques en profitent et reprennent le contrôle du ballon, emmenés par un duo Kubo-Sørloth qui pèse très lourd sur la défense mancunienne. Après une intervention in-extremis de Lisandro Martínez (56) sur un tir du Japonais, celui-ci concède finalement un pénalty en repoussant de la main une frappe de David Silva. Brais Méndez convertit parfaitement et confirme le temps fort. Suffisant pour relancer le match, avec Casemiro et Cristiano Ronaldo en tête de file. Le Brésilien oblige d'ailleurs Alex Remiro à réaliser un superbe arrêt sur une frappe lointaine pour conserver ce score flatteur.La Real Sociedad est la septième équipe espagnole à s'imposer à Old Trafford lors d'une compétition européenne après le Real Madrid, le Deportivo de la Coruña, l'Athletic Club, Séville, Barcelone et l'Atlético de Madrid.De Gea - Dalot (Martínez, 46), Lindelöf, Maguire, Malacia (McNeill, 84) - Eriksen (Fernandes, 46), Casemiro, Fred - Antony, Ronaldo, Elanga.Erik Ten Hag.Remiro - Gorosabel, Elustondo, Pacheco, Muñoz - Méndez (Turrientes, 84), Zubimendi, Merino - Silva (Cho, 65) - Kubo (Barrenetxea, 78), Sadiq (Sørloth, 46).Imanol Alguacil.