La Real tape Grenade et prend la tête de la Liga

Real Sociedad (4-1-4-2): Remiro- Monreal (Monreal, Le Normand, Elustondo, Zaldua (Zubeldia 61e) - Zubimendi - Oyarzabal (Merquelanz, 62e), Silva, Merino, Januzaj (Portu 62e) - Willian Jose Entraîneur : Imanol Alguacil.

Grenade (4-2-3-1): Jimenez - Kenedy (Fobi 46e), Perez, Sanchez, Sergio Barcia - Ruiz (Brunet 68e), Eteki - Machis, Molina (Jimenez, 76e), Suarez - Soldado (Plomer, 46e) Entraîneur : Diego Martinez.

La Real a fait exploser Grenade.Pour la Real Sociedad, leader en cas de succès, la réception de Grenade, 5au coup d'envoi, avait tout du parfait traquenard. Mais les Andalous, amoindris par les absences de nombreux cadres n'auront pas fait douter longtemps la bande d'Oyarzabal, auréolé du trophée de joueur du mois en guise d'introduction. Également privés de Portu, Zubeldia et Isak entre nombres d'autres, les hommes d'Alguacil se délectent rapidement d'une défense grenadine poreuse. Et c'est sur corner que Nacho Monreal fait exploser Grenade pour la première fois (22). Dans la foulée, pas besoin de VAR pour accorder un penalty aux locaux. Avec le petit saut de cabri qui va bien, Oyarzabal le transforme et laisse Jimenez de marbre (27). Grenade continue de boire la tasse et laisse les vagues déferler, sans se noyer complètement.Faciles, les hommes d'Alguacil reviennent sur le pré en mode tsunami. Les grenadins, peut-être entamés par leur victoire en terre chypriote contre l'Omonia jeudi (0-2), souffrent et peinent à passer la ligne médiane. Pour ne rien arranger, Eteki fracasse la cheville de Guridi, tout juste entré en jeu. Il faut l'aide de la VAR pour que l'arbitre s'en assure. Oyarzabal passe son tour, et Willian José ne profite pas du cadeau de son capitaine (54). Mais la Real est déterminée a ne pas laisser laisser la moindre miette à son adversaire du jour. Grenade rend copie blanche et attendra la 87minute pour tirer au but pour la première fois. La Real, elle se la joue élève modèle. Seule ombre au tableau, l'exclusion évitable de Robin Le Normand, à quatre minutes du terme. Sale après-midi en revanche pour la bande de Martinez qui rate même un penalty par Machis au bout du temps additionel (90+5). Toujours invaincue en Liga, la Real s'installe sur le trône.La Real reste impériale.