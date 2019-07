La procédure de l’OM envers Adil Rami est-elle réglo ?

Visé depuis le 1er juillet par une procédure disciplinaire, reçu dix jours plus tard par sa direction pour un entretien préalable à une sanction, Adil Rami est, pour l'heure, toujours un joueur de l'Olympique de Marseille. Parce que les faits qui lui sont reprochés sont trop légers pour justifier une rupture de contrat ? Il y a sans doute un peu de ça.

Cachotteries, défilé de mode et gala écourté

Des motifs futiles ?

Jeu dangereux

Par Simon Butel

Propos de JP recueillis par SB

C’est un speech plutôt malvenu, en égard à sa saison et à celle de l’Olympique de Marseille, grand absent du tableau d’honneur de la Ligue 1 cuvée 2018-2019. Une séquence faisant rapidement entrer le malaise pour ne le laisser partir que quand elle s’achève. Ce 19 mai 2019, c’est donc à un joueur en exercice - une première -, Adil Rami, que revient la responsabilité de remettre leur prix aux meilleurs arbitres de Ligue et de Ligue 2. Blancs, vannes moisies, sourires crispés dans la salle, regard sceptique de Didier Drogba, rire gêné de Pamela, tout y passe. Bref, l’intervention orale du défenseur international français est aussi foirée que ses interventions défensives des derniers mois. Ce dont Rami semble conscient : «» . Prophétique, ou presque.Car Adil Rami est finalement rentré à Marseille. Pas le 1juillet, date de la reprise de l’entraînement, mais dix jours plus tard, le 11. Surtout, il ne s’y est pas éternisé : juste assez pour se faire recevoir par sa direction pour un entretien préalable à une sanction, procédure expliquant d'ailleurs son absence le jour de la rentrée. L’objet du courroux des dirigeants marseillais ? Il diffère, selon les sources. Il y a d’abord cette remise de prix, le 19 mai, dont le champion du monde 2018 n’aurait pas averti son club, ainsi que son absence à l’entraînement du lendemain, officiellement pour «» . Pourtant blessé, Rami participait en fait à l’enregistrement d’un épisode de Fort Boyard. Il y aussi cette autre absence, en tribunes, lors du dernier match de la saison marseillaise, le 24 mai contre Montpellier (1-0), pour assister à un défilé de mode à Monaco. Mais aussi son départ précipité, avant même le discours du proprio du club Frank McCourt, lors du gala de la Fondation OM, le 23 avril. Chronologiquement, ce dernier motif ne tient pas, selon Jules Plancque, avocat spécialisé dans le droit du sport à Paris.S’appuyant sur l’article L. 1332-4 du Code du travail, lequel prévoit qu' «» . Ce qui n’est pas le cas. «, poursuit-il,Sur la question des absences du défenseur marseillais, l’avocat parisien en appelle à un autre texte, la Charte du football professionnel, et à son article 606. Celui-ci stipule que «» «, complète Jules Plancque,Et son absence au Vélodrome le 24 mai ? «, suggère celui qui officie au sein du cabinet Bertrand et Associés, spécialisé dans la défense des intérêts des sportifs.» Quid, enfin, de cette remise de prix aux trophées UNFP ? «» , estime l’avocat, dont les propos vont globalement dans le sens de ceux de l’UNFP., promettait ainsi, le 2 juillet dans les colonnes de, Philippe Piat, le co-président de l’UNFP, le syndicat des joueurs pros.» Cette dernière, précise Jules Plancque, n’a d’ailleurs pas été saisie par l’OM aux fins de conciliation, comme le veut l’article 265 de la Charte du football professionnel. «, conclut l’avocat,» Ce qui n'est pas le cas de Rami, dont l'OM ne peut espérer aucune indemnité de transfert, compte tenu de son âge (il aura 34 ans en fin d'année) et de ses récents états de service.À défaut, un départ du natif de Bastia aurait pour effet immédiat «» , à l'heure où le fair-play financier assombrit l'horizon phocéen. Une rupture de contrat également. Quitte à payer les pots cassés plus tard : «» . Ce qui laisse aussi du temps à Adil Rami pour bosser ses vannes.