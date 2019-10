La presse italienne s'insurge contre les erreurs d'arbitrage de Damir Skomina

1

AAF

FC VAR-celone.La colère noire d'Antonio Conte ce mercredi soir sur la touche de la pelouse du Camp Nou ne trompait pas : le technicien italien a été plutôt agacé par certaines décisions prises par Damir Skomina, l'arbitre slovène de la rencontre entre le FC Barcelone et l'Inter (2-1). Ce jeudi matin, c'est donc tout naturellement que la presse italienne s'est fait un plaisir de décortiquer «» .Deux points de frustration retiennent particulièrement l'attention : une faute d'Arthur sur Sensi dans la surface non sifflée et un carton jaune adressé à Piqué sur un tacle qui aurait pu valoir rouge. Côté italien, on estime que la première situation est d'autant plus scandaleuse pour les Italiens que l'arbitre n'aa visionné les images de la vidéo. «» , ose le Corriere dello Sport . Une minute plus tard, Suárez plante le but du 1-1. De quoi rager encore plus, forcément.Au micro de Sky Sport, Antonio a déclaré pour sa part être «"respect". La Gazzetta dello Sport va encore plus loin dans le décorticage et note pas loin de huit décisions litigieuses. Toutes favorables au Barça, forcément.