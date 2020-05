Comment la préparation physique s'est imposée dans l'e-sport

Longtemps en roue libre s’agissant de la condition physique de leurs pratiquants, les équipes professionnelles d’e-sport se rendent de plus en plus compte de l’importance d’une préparation physique et mentale complète dans la vie des sportifs. Des pratiques nouvelles, empruntées au monde du sport, qui sont en train de changer la façon dont on pense – et pratique – la discipline.

Chips, acné et handball

« Plus que de recruter des bons gamers, les écuries e-sportives ont dû apprendre à façonner de véritables sportifs, avec tout l’environnement propice à la performance que cela suggère. »

« Le mental aussi, ça s'entraîne »

« La base reste le travail de respiration, encore plus important pour les gamers qui sont souvent "cassés" physiquement, puisqu'ils pratiquent assis. »

Transfert de compétences

« Après une compétition d’e-sport, je suis plus fatigué qu’après un tournoi de foot. »

Comme pour tout sportif de haut niveau, les journées se suivent et se ressemblent pour Christopher Maduro Morais à l’approche d’une compétition. Le lever se fait généralement entre 10 et 11 heures du matin. Le temps d’avaler un petit-déjeuner, il va ensuite faire un peu de sport,, puis déjeune. C’est seulement après que l’entraînement, le vrai, commence, vers 14 heures. À 19 heures, il est à nouveau temps de casser la croûte, mais surtout de. Puis, le soir, retour sur le terrain, mais jamais au-delà de 2 heures du matin.Si Christopher peut rester aussi tard sur le terrain, c’est que le sien est virtuel. Sous le pseudonyme « Christopher_PW » , le Franco-Portugais arpente la scène compétitive de Pro Evolution Soccer (PES) depuis 2007, et est même devenu pro il y a deux ans en signant un premier contrat avec la section e-sport de Boavista. À 30 ans, celui qui porte aujourd'hui les couleurs d’Arsenal et de l'équipe nationale portugaise, qu'il représentera à l'e-Euro cet été, est désormais accompagné par un coach qui l’aide mentalement et physiquement. Mais il ne l’a pas attendu pour faire attention à son hygiène de vie car, il le sait d’expérience, c’est primordial pour rester au plus haut niveau. Même quand on pratique son sport le cul vissé sur une chaise., clame-t-il.Un impact que l’industrie de l’e-sport est progressivement en train d’intégrer dans son logiciel. Pour les équipes qui prétendent au plus haut niveau, difficile ces jours-ci d’échapper à la constitution d’un staff comportant préparateur physique, nutritionniste, coach mental ou directeur sportif pour épauler leurs poulains., déroule Nicolas Besombes, sociologue et vice-président de France Esports.Une révolution ultrarécente quasiment impensable il y a quelques années, accélérée par la professionnalisation du milieu et l’arrivée massive de sponsors., raconte Pierre Ratier, alias « Mewt » , ancien joueur reconverti en agent d’e-sportifs.Nicolas Besombes date l’électrochoc de 2017, et l’arrivée en trombe du monde du sport dans celui de l’e-sport. Alors que les compétitions attirent de plus en plus d’adeptes et brassent de plus en plus d’oseille, l’équipe danoise Astralis, qui enchaîne les désillusions lors de tournois sur, fait le pari de monter un staff technique issu du monde du sport. En faisant notamment appel à l’ancien handballeur Kasper Hvidt., détaille Besombes. Résultat ?L’expérience Astralis a fait réaliser au microcosme e-sportif qu’emprunter quelques pratiques au sport « classique » , ce grand frère qui l’a longtemps regardé de haut, n’était pas une si mauvaise idée que ça., déroule Pierre Ratier.Une idée appuyée par la recherche :, enseigne Nicolas Besombes.Plus que recruter des bons, les écuries e-sportives ont donc dû apprendre à façonner de véritables sportifs, avec tout l’environnement propice à la performance que cela suggère. Non seulement la pratique d’une activité physique, adaptée à chaque profil, mais aussi et surtout la nutrition ou le sommeil. Une espèce rare dans une discipline où la norme a longtemps été de se pointer aux compètes les yeux injectés de sang après avoirtoute la nuit., confie Christopher, raisonnable.Ces pratiques venues du sport ont beau avoir fait du bien aux, et entraîné de vraies différences en matière de performances, ce n’est quand même pas le plus important. Pierre Ratier le confie d’ailleurs, les programmes sportifs de ses protégés sont taillés sur mesure, pas systématiquement avec des professionnels, et le but n’est pas de devenir Cristiano Ronaldo :Avant tout, la préparation physique dans l’e-sport doit être au service du muscle le plus sollicité chez le: son cerveau., estime Frédérick Vergnas, créateur de Center Coachs, une entreprise de coaching mental qui s’est spécialisée dans l’e-sport.Cette tension, omniprésente pendant des parties parfois à rallonge, il faut savoir l’évacuer, ou à défaut la canaliser, apprendre à la dompter. Et ça, c’est 100% au mental :, poursuit Vergnas.Pierre Ratier, qui fait appel aux services de Frédérick Vergnas pour la préparation mentale de ses joueurs, abonde :Cette équation menant à une bonne santé des joueurs a encore de nombreuses inconnues. D’autant que le niveau de professionnalisme à ce niveau reste rare dans l’industrie :, estime Christopher Maduro Morais.Surtout, non seulement toutes les équipes n’ont pas les moyens d’entourer leurs joueurs par des staffs complets, avec un véritable suivi physique et mental, mais il reste encore beaucoup de zones d’ombre dans ce que doit être, au juste, une préparation physique e-sportive. Lors de la pratique, les joueurs mobilisent un jeu de compétences extrêmement spécifiques : ils sollicitent énormément leurs yeux, leurs doigts, leurs poignets pour effectuer des mouvements très précis que les exercices empruntés aux sports « traditionnels » ne permettent pas forcément de travailler., appuie Besombes. Une étude américaine publiée en 2019 et menée sur 65, la majorité pratiquant une activité physique, rapportait ainsi que 52% se plaignaient de douleurs oculaires, 41% de douleurs dorsales ou cervicales, 36% au poignet et 30% aux mains. Ce sont autant de points sur lesquels une marge de progression est encore possible pour prévenir plutôt que guérir, notamment par le développement à grande échelle d’outils et d’exercices spécifiques à l’entraînement e-sportif sur ordinateur ou sur console de jeu., se félicite quand même Frédérick Vergnas. Un bon début. En attendant, il faudra faire avec ce qu’il y a à disposition : un peu de sport, cinq fruits et légumes par jour, huit heures de sommeil par nuit et beaucoup d’eau, pour ne pas avoir trop mal au crâne. Et tant pis si on a mal partout ailleurs.