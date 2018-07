« La première étoile est plus facile à obtenir »

Comment obtenir une deuxième étoile sur son maillot ? C’est la question que se pose depuis mardi l’équipe de France qui, 12 ans auparavant, la voyait lui filer entre les doigts. Si Dédé est né sous une bonne étoile, l’incertitude de la finale demeure. Donc quitte à ne pas répéter les mêmes erreurs, autant s’adresser à Dominique, directeur-technique de l’École de ski française aux Menuires, qui a quelques pistes à revendre.

« Le passage d’un test pour la seconde étoile n’empêche pas un petit peu de fun. »

« Certains élèves skient bien toute la semaine, et explosent en plein vol au moment venu. Attention à la mauvaise surprise. »

Il est certain qu’il faut valider de nombreux fondamentaux. C’est avant tout une démonstration en exergue qui consiste en un virage parallèle d’ouverture chasse-neige plus précisément. Il n'y a pas de variations techniques, mais une assurance de l’élève pour faire le virage sur un tracé pédagogique.Je suis désolé, mais la première est nettement plus facile.Aller chercher la deuxième, ça demande plus de technique comme toujours. Le virage joue énormément. C’est un pallier plus exigeant à passer.Surpasser la difficulté sur le virage et opérer une accélération sur la ligne de pente. Quand on rate, l’élève a forcément beaucoup d’appréhensions par rapport à l’accélération. Il faut savoir dépasser ses limites.Le passage d’un test pour la seconde étoile n’empêche pas un petit peu de fun. Faut pas se prendre la tête, même quand ce jour-là est d’importance.La qualité du terrain et de la neige, en cas de densité, c’est toujours plus agréable. Car l’élève peut avoir peur sinon. Il sera dans tous les cas moins effrayé par l’accélération. Plus glacé, le terrain rend ta deuxième étoile plus difficile mentalement à atteindre.Hormis peut-être à Sotchi, y a quoi ? Ce pays est davantage un pays de skieur de fond plutôt, voire de patin.Il vaut mieux pour vous, voire bien au-delà de ça. Sinon ça ne marche pas, tout simplement. Il faut que les qualités éducatives soient adaptées aux capacités des élèves dans un groupe. L'expérience compte.Il faut prendre des risques, toujours. Pas au-delà, mettre un peu de sel, la réussite sourit aux audacieux.Oui, on peut voir ça comme ça. Tout se joue sur le transfert de pied dans tous les cas.C’est une très belle descente à vrai dire. Il y a beaucoup de variation de rythmes, de fulgurance, ce qui dépend du terrain bien évidemment.Il y a toujours une part de chance. Sauf peut-être pour les très bons éléments. On est souvent surpris avec certains éducateurs de voir certains élèves qui skient bien toute la semaine, et explosent en plein vol au moment venu. Attention à la mauvaise surprise.Non jamais. Y a bien plus de Russes, Allemands, par exemple.Loin de là. Je ne les vois pas mieux qu’au niveau du flocon.