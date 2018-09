La première équipe type de la Ligue des Nations

Des héros et des zéros, des buteurs et des passeurs... Finalement, la Ligues des Nations est une compétition comme les autres.

Parce qu'il faut toujours salué un but de Will Grigg, même lorsqu'il est inutile et ne permet qu'aux siens de réduire le score face à la Bosnie (1-2, 90+3). On fire.

La dernière fois que le Luxembourg avait remporté un match par plus d'un but d'écart, c'était en 1972. En quatre jours, le Grand-Duché s'est imposé 4-0 contre la Moldavie et 3-0 à Saint-Marin. Avec dans le tas, deux buts et deux passes décisives pour Sinani, 21 ans et désormais 4 sélections...

Gardien

Défenseurs

Tamkin Khalilzade (Azerbaïdjan) : Maintenant qu'on est dans un pays où on sait apprécier les grosses sacoches des latéraux, Tamkin Khalilzade est considéré ici comme un artiste.

⚽ Connaissiez-vous Tamkin Khalilzade ? Il vient d'inscrire ce superbe but avec l'Azerbaïdjan en déplacement à Malte !Le match en direct vidéo > https://t.co/yepKJDgxiJ#lequipeFOOT #NationsLeague pic.twitter.com/ifA8s7gBdA — L'ÉQUIPE (@lequipe) 10 septembre 2018

Sandro Wieser (Liechtenstein) : Quand un défenseur central porte le numéro 10 au sein de son équipe nationale, c'est qu'il a forcément des talents cachés. Un beau but pour permettre au Liechtenstein de décrocher une victoire. Pas anodin.

Romano Fenati (Italie) : Un mec prêt à appuyer sur le levier de frein d'un autre pilote à pleine vitesse, juste pour l'emporter. Ça, c'est la fameuse culture de la gagne.

Geste fou et irresponsable de l'Italien Fenati qui, à pleine vitesse, appuie sur le levier de frein d'un autre pilote #sanmarinoGP #Moto2 pic.twitter.com/XI9E3Fhyg5 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 9 septembre 2018

Benjamin Mendy (France) : « Besoin de marquer ? Call Benjamin Mendé. » Ce sont les mots du principal intéressé, auteur d'une belle passe décisive pour Olivier Giroud, enfin libéré. Un vrai bon pote.

Milieux

Christian Eriksen (Danemark) : Encore un doublé pour celui qui en est maintenant à douze pions et cinq passes décisives sur les 26 derniers buts de sa sélection. Un homme plutôt décisif.

Boujema Hamani (France) : Un mec tente d'agresser des gens au couteau en plein Paris, et lui l'arrête à coups de boules de pétanque. Philippe Quintais aime ça.

Danel Sinani (Luxembourg) : La dernière fois que le Luxembourg avait remporté un match par plus d'un but d'écart, c'était en 1972. En quatre jours, le Grand-Duché s'est imposé 4-0 contre la Moldavie et 3-0 à Saint-Marin. Avec dans le tas, deux buts et deux passes décisives pour Sinani, 21 ans et désormais 4 sélections...

Attaquants

Marco Asensio (Espagne) : Toujours aussi impressionnant en été. Quand il rencontre le vice-champion du monde en titre, Marco Asensio plante un but superbe comme d'habitude, mais il délivre aussi trois passes décisives pour permettre aux siens de s'imposer 6-0.

Asensio double la mise d'une frappe superbe face à la Croatie ! Le match > https://t.co/SeJFd3AlAJ #ESPCRO #lequipeFOOT pic.twitter.com/ZcrwZaKEai — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 septembre 2018

Emre Akbaba (Turquie) : Lorsqu'il est entré en jeu à la 62e minute en Suède, la Turquie était menée 2-1. À la fin, elle l'a emporté 3-2 grâce à son doublé. Süpersüb.

Remplaçants

David De Gea (Espagne) : Si l'Espagne a surtout impressionné offensivement, David De Gea a tenu la baraque très fermement derrière. en pleine forme trois mois trop tard.

Stefan Johansen (Norvège) : Un doublé pour Stefan face à Chypre (2-0) qui nous fait penser à ce bon vieux Pascal. Toujours un plaisir.

Bozhidar Kraev (Bulgarie) : Deux matchs pour la Bulgarie, deux buts victoires, et deux buts pour Kraev. Pas besoin de vous faire un dessin.

Viktor Claesson (Suède) : C'est officiel, les Suédois n'ont définitivement plus besoin de Zlatan Ibrahimovic. Même pour les buts de l'espace, ils arrivent à faire sans lui.

⚽? BADABOUM la lulu trouvée par le Suédois Viktor Claesson face à la Turquie ! #lequipeFOOT #NationsLeague pic.twitter.com/WRwGz4UA4e — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 10 septembre 2018

Aleksandar Mitrovic (Serbie) : Toujours présent pour enfiler les buts et les coups de coude. Un attaquant serbe dans toute sa splendeur.

Entraîneur

Bernard Challandes (Kosovo) : Offrir à une sélection la première victoire de son histoire en match officiel, c'est s'assurer de marquer les esprits.

Par Kevin Charnay