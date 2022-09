La Premier League souhaiterait créer un All Star Game avec les autres grands championnats européens

Premier League XI could face La Liga, Serie A and Bundesliga teams in All-Star games under new plans! ? pic.twitter.com/v8lqVeILMc — SPORTbible (@sportbible) September 30, 2022

Qui se rappelle de la Ligue des Masters dans PES 6 ? Le rêve total, il était possible de prendre les meilleurs joueurs du jeu et de les mettre tous dans la même équipe. Il était même possible les faire jouer sur des dinosaures !Une croix peut être faite sur les dinosaures (a priori) mais pour le reste, la Premier league songerait sérieusement à le faire. Le principe serait exactement le même que celui de la NBA et du, opposant les meilleurs joueurs de la côte Est aux meilleurs joueurs de la côte Ouest. Selon le journal, la Premier League réfléchirait avec la Bundesliga, la Liga et la Serie A à opposer le meilleur onze du championnat d'Angleterre face à un onze composé des meilleurs éléments des autres championnats. Personne n'a invité la Ligue 1 mais difficile d'imaginer un match des meilleurs joueurs du monde sans au moins un des trois cracks du PSG, Lionel Messi, Neymar Jr ou Kylian Mbappé.Une réflexion qu'avait eu récemment Todd Boehly, actuel propriétaire de Chelsea, ce qui avait d'ailleurs provoqué les moqueries de l'entraîneur des Reds de Liverpool, Jürgen Klopp