La Premier League, reine de la longévité des entraîneurs du Big 5

Voilà qui pourrait intéresser Frank Lampard.Comme chaque semaine, l'Observatoire du football CIES sort sa traditionnelle lettre . Au programme ce lundi, la durée moyenne depuis laquelle les coachs sont installés sur les bancs de leur équipe actuelle. Parmi les championnats du Big 5 européen, c'est la Premier League qui s'en sort le mieux. Outre-manche, les techniciens occupent leur poste depuis 772 jours en moyenne. Mieux, 45% d'entre eux (en réalité neuf sur les vingt) sont dans leur club depuis plus de 2 ans quand 40% (huit) ne le sont que depuis moins de six mois, preuve que la stabilité n'est pas de mise partout dans le royaume (coucou Frankie).Dans la suite du classement, la Bundesliga et la Liga montent sur le podium avec respectivement 628 et 617 jours. La Ligue 1 et la Serie A, au coude à coude, ferment ce classement avec 385 et 384 jours. Le championnat français occupe même la dernière position en terme de longévité puisque seulement deux de ses coachs sont en place depuis plus de deux ans : Franck Haise à Lens et Pascal Gastien à Clermont (Frédéric Antonetti ayant dû interrompre sa mission à Metz pendant plusieurs mois avant de revenir à l'automne 2020).Haise et Gastien : pas ceux qui proposent le jeu le plus vilain. Avis aux amateurs.