La Premier League durcit le ton sur le protocole sanitaire

On ne rigole plus outre-Manche.Alors que la situation sanitaire se dégrade de jour en jour en Angleterre, la Premier League hausse le ton et injecte une piqûre de rappel. Selon Sky Sports , la Ligue a demandé à chaque club de sanctionner ses propres joueurs si ces derniers ne respectent pas le protocole sanitaire. En parallèle, l’institution sera très attentive au respect des règles sur la pelouse.Ainsi, les échanges de maillot sont interdits, les célébrations et les poignées de main doivent être mesurées. Inquiète des répercussions sur son image, la PL a décidé de sévir par rapport aux dérapages du Nouvel An ( coucou Lamela, Lo Celso et Reguilón )., rapporte RMC Sport Suivez l'exemple de Sheffield, bon sang : avec deux points au classement, la distance est plus que respectée.