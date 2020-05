La Premier League devrait reprendre le 17 juin

FB

Dans les starting-blocks !Après la Bundesliga et la Liga (qui devrait redémarrer début juin), la Premier League va également faire son grand retour au milieu du mois de juin. Plusieurs médias britanniques, dont la BBC, The Telegraph ou encore The Independent , avancent ce jeudi la date du mercredi 17 juin pour une reprise de la compétition.Les matchs en retard entre Aston-Villa et Sheffield, et entre Manchester City et Arsenal devraient avoir l'honneur d'être les premiers à se jouer. La suite devrait arriver deux jours plus tard, avec la 30journée qui pourrait se jouer le week-end du 19 et 20 juin.