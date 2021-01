La Premier League continue malgré le confinement total en Angleterre

FC Supporters

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Soulagement ! Les longs week-ends d’hiver devant le foot anglais sont sauvés !Boris Johnson a annoncé ce lundi soir un nouveau confinement aussi strict que celui du printemps dernier en Angleterre. La pratique sportive au niveau amateur est suspendue. Seul l’exercice physique en extérieur est autorisé une fois par jour. Les salles de sport et gymnases resteront fermés jusqu’à mi-février. Le sport de haut niveau échappe à l’interruption et permettra aux fans de Premier League de se distraire et de continuer à vibrer pour leur équipe préférée.La BBC nous apprend que le protocole rigoureux mis en place par la Premier League a convaincu les autorités qui estiment que le maintien du sport professionnel, et notamment du football, sont positifs pour le moral de la nation. Le mercato n’est pas affecté non plus par les annonces du Premier ministre du Royaume-Uni, et les mouvements de joueurs pourront se réaliser normalement.Pour retrouver l'ambiance, il faudra encore patienter.