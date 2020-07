La Premier League admet des erreurs de la VAR

1

TB

L'interminable débat.Trois actions, trois penaltys – sifflés ou non – et beaucoup d'encre qui a coulé. Le championnat anglais a connu en l'espace d'une soirée trois nouveaux épisodes de décisions litigieuses prises malgré l'assistance vidéo, jeudi soir. À tel point que la Premier League a reconnudans, une émission diffusée sur la BBC, trois erreurs sur les penaltys accordés à Manchester United et Southampton, et celui refusé à Harry Kane et Tottenham.Lesl'ont largement emporté à Aston Villa (0-3) après avoir ouvert le score depuis les onze mètres grâce à Bruno Fernandes, venu s'empaler sur Ezri Konza avant de se faire « justice » lui-même. Un peu plus tôt, James Ward-Prose et lesen avaient également obtenu un, finalement non transformé. Enfin, lesauraient-ils battu Bournemouth, 19, si la faute sur Harry Kane dans la surface en tout début de rencontre avait été sifflée ? Peu importe pour José Mourinho, qui pestait au coup de sifflet final : «Même la Premier League, visiblement.