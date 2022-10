La Pologne interdit à l'Hapoël Beer-Sheva d'aligner son joueur russe

BG

Les passe-droits, très peu pour la Pologne.Depuis le 19 septembre, et jusqu'à nouvel ordre, les Russes ne sont plus autorisés à franchir les frontières de la Pologne. Aucun Russe, sans aucune exception. Magomed-Shapi Souleïmanov, l'attaquant russe de l'Hapoël Beer-Sheva, ne pourra donc pas jouer face aux Polonais de Lech Poznań lors de la troisième journée de Ligue Europa Conférence. Un vrai coup dur, puisque avec un premier nul (0-0) contre l'Austria Vienne lors de la première journée et une défaite (2-1) contre Villarreal lors de la journée précédente, le club israélien est troisième de son groupe avec un point, deux de moins que son adversaire de jeudi soir.Arrivé en prêt de Krasnodar l'été dernier, Souleïmanov s'est petit à petit imposé comme le buteur de l'équipe et l'un de ses meilleurs éléments. En neuf matchs cette saison, il a marqué à deux reprises et offert deux passes décisives. Comme indiqué dans une interview au média local, les représentants de l'Hapoël ont tout tenté, maisQuand c'est non, c'est non.