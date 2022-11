La Pologne éteint la furia saoudienne

Bousculée dans les grandes largeurs, la Pologne a arraché une précieuse victoire face à l'Arabie saoudite (2-0). Un succès qui permet à Robert Lewandowski et sa bande de prendre la tête du groupe C, en attendant le Mexique-Argentine du soir.

Wojciech et mat

Pologne (3-4-1-2) : Szczęsny - Bereszyński, Glik, Kiwior - Cash, Bielik, Krychowiak, Frankowski - Zieliński (Kamiński, 63e) - Milik (Piątek, 71e), Lewandowski. Sélectionneur : Czesław Michniewicz.



Arabie saoudite (4-1-4-1) : Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Burayk (Al-Ghanam, 65e) - Al-Malki (Al-Aboud, 85e) - Al-Barikan, Al-Naji (Nawaf, 46e [Bahbri, 90e+5]), Kanno, S. Al-Dawsari - Al-Shehri (N. Al-Dawsari, 85e). Sélectionneur : Hervé Renard.

Par Quentin Ballue

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Robert Lewandowski outragé, son équipe martyrisée, mais la Pologne libérée ! L'attaquant du Barça a ouvert son compteur en Coupe du monde et assorti son but d'une passe décisive pour permettre aux Aigles blancs de plumer les Faucons verts à l'Education City Stadium (2-0). L'Arabie saoudite a pourtant mis son adversaire d'emblée en grande difficulté, à l'image de Matty Cash, débordé par le sorcier Salem Al-Dawsari sur le côté et logiquement averti par l'arbitre (16). La défense polonaise a dû sortir le parapluie pour repousser la pluie de centres qui s'est abattue sur elle. Et son gardien le grand jeu pour s'assurer qu'elle ne prenne pas l'eau.Comme un symbole des difficultés polonaises, Robert Lewandowski a commis la faute dans son duel avec Ali Al Bulayhi (35) et a involontairement annihilé un contre intéressant en ratant son contrôle (45+10). Après avoir buté sur Mohammed Al Owais à bout portant, le capitaine a tout de même montré la voie à son équipe en servant Piotr Zieliński en retrait, lequel n'a laissé aucune chance au portier saoudien. La vedette du jour se nomme néanmoins Wojciech Szczęsny, sans le moindre doute. Le portier de la Juve s'est montré impeccable en claquant la frappe de Mohamed Kanno au-dessus de sa cage (13). Infranchissable, il a stoppé un penalty de Salem Al-Dawsari, consécutif à une faute de Krystian Bielik sur Al Shehri. Il a même écœuré la deuxième lame Mohammed Al Burayk (45+1), avant de reprendre sur le même rythme en deuxième période avec une parade de la jambe devant Al-Dawsari (55).Dans tous les bons coups, le numéro 10 saoudien a ensuite réalisé un numéro pour servir Firas Al-Buraikan, mais ce dernier n'a pas cadré (60). La Pologne a répondu en touchant la barre par Milik (63), puis le poteau par Lewandowski (66). Malgré la pression saoudienne, poussée par le public, c'est la Pologne qui aura le dernier mot, Lewandowski chipant le ballon à Al-Malki pour faire le break et souffler un bon coup. Les hommes de Czesław Michniewicz se retrouvent donc en tête du groupe C avec quatre points, un de plus que leur victime du jour. Ils joueront leur place en huitièmes mercredi contre l'Argentine... qui pourrait d'ores et déjà être éliminée en cas de défaite ce samedi soir.