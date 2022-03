La Pologne écarte la Suède et valide son billet pour le Qatar

Lewandowski débloque le match

Pologne (4-1-4-1) : Szczęsny - Cash, Glik, Bednarek, Bereszyński - Bielik - Zieliński (Buksa, 89e), Moder, Góralski (Krychowiak, 46e), Szymański - Lewandowski. Sélectionneur : Czesław Michniewicz.



Suède (4-4-2) : Olsen - Krafth, Lindelöf, Danielson (Ibrahimović, 80e), Augustisson - Kulusevski, Olsson (Karlsson, 80e), Karlström (Svanberg, 67e), Forsberg - Quaison (Elanga, 67e), Isak. Sélectionneur : Janne Andersson.

TB

On ne barre pas la route de Robert Lewandowski.Pas toujours dominatrice, la Pologne s'est montrée réaliste en seconde période pour faire couler la Suède grâce à Lewandowski et Zieliński. L'attaquant du Bayern s'offre une nouvelle opportunité de briller dans un grand tournoi.C'est d'ailleurs lui qui se procure le premier frisson de la soirée sous les trombes d'eau qui s'abattent sur Chorzów, mais sa tête fuit le cadre (10). Peu à peu, lesmontent en puissance et font mal en transition, portés par Isak et Quaison, branchés sur le mode feu follet. Parfaitement décalé sur la gauche de la surface, Forsberg bute lui sur Szczęsny alors qu'il se trouvait en position idéale (19). Dans un affrontement indécis, les Jaune et Bleu semblent prendre légèrement le dessus, même si Cash ne capitalise pas au second poteau (26).La rencontre attend finalement le second acte pour choisir son camp. Kulusevski menace (46), mais c'est bien la Pologne qui prend les commandes. Le malheureux Karlström met trop d'engagement sur Krychowiak dans la surface et permet à l'ogre Lewandowski d'ouvrir le score depuis le point de penalty. Touchée, la Suède ne coule pas tente de se porter à l'attaque, mais encore une fois, Forsberg se heurte à Szczęsny (58). Un espoir qui s'envole sur une perte de balle coupable qui laisse Zieliński s'en aller seul battre Olsen. Le dernier rempart scandinave qui joue ensuite les héros devant Glik puis Lewandowski (76) pour éviter une addition plus corsée. L'entrée tant attendue de Zlatan Ibrahimović ne changera rien au scénario : c'est bien la Pologne qui composte son ticket pour la grand messe du football mondial.Il s'agira maintenant de goûter à nouveau aux phases finales après deux éliminations consécutives dès le premier tour.