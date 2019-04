La plus grosse fortune du Royaume-Uni veut racheter l'OGC Nice

DDG

La Promenade des Anglais.L'hommes d'affaires britannique Jim Ratcliffe, plus grosse fortune de Grande-Bretagne (24,5 milliards d'euros) pourrait racheter l' OGC Nice , selon Nice-Matin . Les premiers contacts auraient été établis en novembre dernier entre le patron de l'entreprise Ineos, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques et de matières plastiques, et les actionnaires chinois du Gym.La première rencontre physique entre Robert Ratcliffe, frère de Jim et chargé du dossier de reprise des Aiglons, et Chien Lee, l’un des principaux actionnaires du club, se serait alors déroulée au mois de février. Un accord de confidentialité aurait été signé entre les deux parties et le clan Ratcliffe était disposé à formuler une première offre aux alentours de 90 millions d’euros, toujours selon le quotidien régional. Mais Chien Lee a fait comprendre qu’il n’était pas vendeur, en tout cas pas en-dessous de 100 millions d'euros.» , confie Robert Ratcliffe. «» , ajoutant que son frère «» . «» , affirme le frère du potentiel futur repreneur du Gym.Quant aux objectifs sportifs prévus pour le club, le frère de Jim (qui a racheté en 2017 le club de Lausanne et l'équipe cycliste Sky l'an dernier) vise la Ligue des champions. «. »Bientôt le Gym de Jim ?