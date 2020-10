Pelé et Xuxa : une histoire d'amour sulfureuse

Le Roi Pelé a été un amateur de playmates. C’est d’ailleurs comme ça qu’il a rencontré la reine des enfants brésiliens.

« Si elle se souvient de mes pieds, imaginez-vous le reste! »

Joies du sexe sur VHS

Entre Michael Jackson et Ayrton Senna

Par Javier Prieto Santos. Tous propos de Pelé issus du magazine Playboy.

Le 27 août 1977, le Cosmos New York affronte les Seattle Sounders en finale du Soccer Bowl. Vingt et un ans de carrière, trois coupes du monde et 1000 buts, Pelé n’est plus qu’à 90 minutes de sa petite mort. À la fin du match, face aux micros,fait couler l’eau tiède et remercie d’une voix chevrotante Steve Ross – son patron et celui de la Warner –, l’Amérique, le Brésil, Dieu, le football et tous les partenaires qui l’ont. Il rend également hommage à la mère de ses enfants, Rosemeri Cholbi, qu’il n’hésite pas à embrasser tendrement. Pour la photo. Quelques années plus tard, il avoue ne jamais avoir aimé celle qui a partagé 30 ans de sa vie :"C’est moi ou le divorce."Ça sera le divorce.Quelques jours après sa retraite et la naissance de sa fille Jessica. Rosemeri Cholbi obtient la garde des trois enfants et une confortable pension alimentaire après deux ans de procédure. Pelé, lui, est ravi. Lorsque le divorce est rendu officiel, en 1980, il communique sur sa crise de la quarantaine dans le magazine people. Sur la photo de couverture, le Roi, tout en nœud papillon douteux et sourire radieux, est lové au milieu de quatre sirènes dénudées. Luiza Brunet est l’une d’elles. Pelé n’est pas insensible à son charme.raconte-t-elle.Maria da Graça Xuxa Meneghel n’a que 17 ans, mais elle comprend vite les avantages qu’elle peut tirer d’une relation avec l’icône de tout un pays. Seul souci : elle est vierge, ce qui n’est pas vraiment du goût de Pelé :Après un passage forcé vers l’âge adulte, Xuxa s’installe dans le loft new-yorkais que la Warner met à disposition de Pelé au coin de la deuxième avenue. La jolie blonde vient de décrocher un contrat avec l’agence de mannequin Ford et multiplie les couvertures de magazines, américains comme brésiliens., une chaîne locale de Rio de Janeiro, lui propose même d’animer, chaque week-end, l’émission pour enfants Clube da criança. En quelques passages TV, Xuxa devient la nouvelle coqueluche des. En 1985,s’intéresse au nouveau phénomène télévisuel. La première chaîne du pays veut redynamiser sa case jeunesse et faire de Xuxa la Dorothée locale. La jeune femme est emballée. Pelé, beaucoup moins :"N’accepte pas. Je te souhaite de ne jamais être la meilleure parce que c’est difficile : tu vas devoir prouver tous les jours que tu es la n°1."Pelé le sait, le CV de Xuxa est très loin d’être irréprochable.Les dirigeants dene tardent pas à s’en apercevoir, et expliquent à la présentatrice qu’ils ne peuvent pas lui proposer la case jeunesse tant qu’elle n’aura pas fait disparaître ses nombreuses photos de charme. Heureusement pour Xuxa, le magazine, dans lequel elle a posé en tenue d’Eve à cinq occasions, appartient au même groupe que. Les photos lui sont facilement restituées par son employeur de l’époque. Plus difficile, la jeune présentatrice doit aussi faire disparaître les VHS du film de Victor Hugo Khouri,, dans lequel elle incarne une jeune prostituée faisant découvrir les joies du sexe à un enfant de 12 ans appelé à devenir gouverneur de Rio – l’enfant est joué par un certain Marcelo Ribeiro, devenu, depuis, une des vedettes du porno brésilien. Quoi qu’il en soit, la justice tranche en faveur de Xuxa, et le film est interdit sur tout le territoire brésilien. Ne restent donc plus que les photos dubrésilien, pour lequel elle a posé à plusieurs reprises. Problème : le magazine appartient au puissant groupe de média Abril, et n’a pas l’intention de faire de cadeau à son ancienne playmate. Xuxa abat alors sa dernière carte : Pelé.Mai 1985. Une grosse berline aux vitres teintées dépose Pelé et son frère, Jair, au siège de, situé en périphérie de São Paulo. Sapé avec un costard de chez Brooks Brothers, Rolex en or au poignet et lunettes de soleil,ressemble à un gangster. Il n’est pas là pour plaisanter et annonce au directeur de la rédaction de, Mario de Andrade, qu’il ne repartira pas à New York sans les négatifs des photos de Xuxa. Ce dernier lui propose d’en discuter autour d’un café dans une petite salle située au sixième étage du bâtiment., confesse l’ancien rédacteur en chef de, Ricardo Setti, présent ce jour-là. Son patron, Mario de Andrade, propose à Pelé de lui donner l’enveloppe avec tous les clichés de Xuxa en échange d’une interview exclusive pour le 10anniversaire de la publication au Brésil.accepte et devient ainsi le premier footballeur de l’histoire à s’exprimer dansQuelques mois plus tard, Xuxa est enfin recrutée par. C’est à ce moment-là qu’elle décide de larguer le Roi. Raison officielle invoquée : elle n’aimait pas ses pieds.En guise de réponse, Pelé se contente d’un laconique communiqué :Classe. Aujourd’hui, celle qui est surnommée la reine des petitsest la femme la plus riche du Brésil. Avec une fortune estimée à plus de 250 millions de dollars grâce à la vente des produits dérivés de ses émissions, le dernier amour d’Ayrton Senna est aussi devenue l’une des personnes les plus influentes d’Amérique latine. Une situation confortable qui ne l’a pas empêchée de continuer à recevoir des propositions indécentes :, révèle Xuxa dans l’une de ses interviews à la télévision brésilienne.Ainsi soit-il.