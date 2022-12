La playlist pour patienter avant la finale du Mondial

AHD

Il est long, ce dimanche, non ?Pour patienter jusque 16h, voici une petite playlist totalement subjective concoctée par la rédaction de So Foot. Evidemment, on peut toujours commencer par les classiques signés, ou encore le tube de Cauet. Même si aucun d'entre eux n'arrive à la cheville de l'hymne du roi Johnny Hallyday, beaucoup trop sous-côté à cause du naufrage sportif de 2002, mais inégalé depuis.Pour revenir à 2022, on ne saurait que trop vous conseiller le derniersigné Bernard Minet et Big Ali, en reprise d'. D'autant que le chanteur du club Dorothée a promis une version longue en cas de victoire française . Trop hâte.Pendant que les hinchas s'ambiancent surde la Mano Negra, avec le légendaire Depé en acteur principal du clip, rappelons-le, on préfère remonter ce troll culte de KronoMuzik, qui s'est brillamment fait passer pour Jul avant l'Euro 2020. Une masterclass.Même si la meilleure partition du jour sera celle des Bleus.