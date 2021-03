La piste Xabi Alonso se refroidit (déjà) à Mönchengladbach

MDR

Grosse clim' chez les, chez qui la joie n'aura duré que quelques heures.Alors que les médias allemands,en tête, annonçaient avec certitude l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Borussia Mönchengladbach, la venue de l'Espagnol dans l'Ouest de l'Allemagne ne serait en réalité pas une affaire conclue, loin de là.Selon Kicker , s'il y a bien eu des contacts entre Xabi Alonso et la direction de Gladbach, ceux-ci n'auraient rien donné de concret. Non seulement l'ancien joueur de Liverpool, du Real et du Bayern Munich n'a rien signé avec le club allemand, mais il n'en aurait de plus pas l'intention.Du côté du Borussia, on cherche toujours le successeur de Marco Rose. Pour, l'affaire est entendue : ce ne sera en tout cas pas Xabi Alonso., comme on dit.