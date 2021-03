La Pioche est de retour !

Appelé par Didier Deschamps pour la trêve internationale à venir malgré un mois et demi d'arrêt, Paul Pogba a fêté la nouvelle en marquant le but de la qualif’ pour Manchester United sur la pelouse du Milan en Ligue Europa. Souriez, Paul est en forme !

Il aura fallu trois minutes à Paul Pogba pour fermer des bouches. Entré en jeu à la pause à la place d’un Marcus Rashford en difficulté, le Français a illuminé le jeu d’un Manchester United longtemps emprunté en Italie pour porter son équipe en quarts de finale de Ligue Europa. Par la même occasion, en arborant son sourire des meilleurs jours, il est venu rappeler à quiconque doutait de lui quel talent l’habitait. C’est vrai aussi que l’inconstance sur une saison de Pogba peut énerver, mais sa mi-temps à Milan ce jeudi soir sonne comme un rappel : il ne faut jamais douter de La Pioche. Du moins pas trop longtemps.Lorsqu’il se retrouve en pleine surface, à peine après avoir gratté le ballon dans les pieds du fébrile Souhaliho Meité, Paul Pogba sait déjà que sa feinte va faire des dégâts. L’unique entrant d’Ole Gunnar Solskjær durant la rencontre voit juste : outre l’ancien Bordelais, il entre également dans la tête de Gigio Donnarumma qui délaisse son premier poteau et permet au milieu mancunien de terminer le travail avec talent. Mais il n’y a pas que ça. Entré dans un poste de milieu/ailier gauche, Pogba a pesé par ses courses, par sa technique, par sa capacité à accélérer le jeu balle au pied ou en une touche.Pour un retour à la compétition, un mois et demi après une blessure à la cuisse, ce n’est pas rien. De quoi obliger son coach à lui dresser une montagne de louanges en guise de récompense après la rencontre :(le 6 février)Son collègue dans le couloir gauche, Luke Shaw, ne disait pas autre chose au micro de BT Sport quelques minutes après le coup de sifflet final :(Pogba)Ce retour en pleine lumière de Pogba tombe à point nommé aussi pour Didier Deschamps, qui pourra réafficher son sourire flambant neuf la prochaine fois qu’il évoquera son nom.Car en conférence de presse ce jeudi après-midi, le sélectionneur des Bleus a dû passer plus d’une minute à rappeler à quel point Pogba, qu’il, comme pour justifier la présence de son gars sûr dans la liste. Comme si, entre des prestations parfois décevantes et une concurrence accrue au milieu, l'image d'un Pogba pas indiscutable chez les Bleus avait fait un bout de chemin chez certains. Nul doute que s’il enchaîne les prestations comme celle face au Milan jusqu’en juin prochain, Pogba n’aura plus besoin que DD vole à son secours. Forcément, une confirmation face à l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie s'impose. Mais ça, cela ne dépend que de lui.