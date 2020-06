La phase finale de la Ligue Europa organisée en Allemagne ?

QC

Histoire de montrer un peu plus à tout le monde comment gérer une reprise.D'après des informations de, la phase finale de la Ligue Europa se déroulera À l'image de ce qui est envisagé pour la Ligue des champions , l'UEFA songerait à organiser l'intégralité du reste de la compétition dans un seul pays. Les huit matchs retour des huitièmes de finale restent déjà à jouer.Alexander Čeferin serait pleinement convaincu par la reprise de la Bundesliga et le protocole sanitaire appliqué. Une enquête commandée auprès du patron de la Fédération allemande, Fritz Keller, sur la faisabilité d'un tournoi final de C3 dans le pays s'est révélée positive. Deux régions auraient été identifiées à ce jour : l'agglomération Rhin-Main-Neckar, située sur plusieurs Länder, et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La seconde option présente l'avantage de n'avoir qu'un seul gouvernement en interlocuteur et pourrait compter sur les stades de Gelsenkirchen, Cologne, Düsseldorf et Duisburg.Réponse les 17 et 18 juin à l'issue du comité exécutif de l'UEFA.