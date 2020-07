La petite histoire derrière le nouveau maillot du PSG

À l’occasion de la saison 2020/2021, qui marquera les 50 ans de son existence, le Paris Saint-Germain a enfin décidé de revenir aux sources pour son maillot domicile. Une initiative saluée par les supporters parisiens, qui sont loin d’être étrangers à ce retour de la tunique historique pensée par Daniel Hechter.

On n'a pas le même maillot, on n'a pas la même passion

Le bureau des légendes

Validé par son créateur

Par Andrea Chazy

Propos recueillis par AC, sauf mentions.

Au cœur de la tribune Auteuil, Le 21 juillet dernier, Michaël Tommasi est debout au moment où le PSG et le Celtic Glasgow font leur entrée sur la pelouse verdoyante du Parc des Princes. Membre du bureau du Collectif Ultras Paris, « Mika » sait que ce match amical face aux Ecossais relève d’un double enjeu pour les ultras parisiens. D’une part, montrer à la France entière que les supporters peuvent se rendre au stade tout en respectant les gestes barrières après la polémique qu'il juge disproportionnée. D’une autre, assister à la première de leur équipe avec le maillot prévu pour le 50anniversaire de leur club de cœur. «, explique l’ultra parisien."On est au Parc, en tribune Auteuil, les joueurs ont le maillot Hechter sur les épaules... On n'est pas mal, là !" »Ce fameux maillot Hechter, tunique historique créée en 1973 qui se caractérise par la fameuse suite de couleurs BBRBB (Bleu-Blanc-Rouge-Blanc-Bleu) et d’une large bande rouge au centre du maillot, a toujours été considérée comme le « véritable » maillot du PSG. Cela faisait près de dix-neuf ans, depuis la saison 2000/2001, que les plus attachés aux symboles du club espéraient la retrouver. Une longue attente, expliquée surtout par les excentricités de Nike à ce niveau mais aussi par le conflit ouvert entre les ultras et le club lors de la mise en place du plan Leproux en 2010 rendant le dialogue à ce sujet impossible. «explique Cyril Dubois, avocat du CUP.Au cours de ces réunions, Romain Mabille (actuel président du CUP), Michael Tommasi ou encore James Rophe tentent de recréer du lien avec le club. Et la question du maillot Hechter est sur la table presque à chaque fois : «» Cyril Dubois abonde : «Octobre 2018. Le fameux coup de fil arrive enfin. Pour des raisons de santé ou d’engagements pris en amont, seuls Cyril Dubois et Mickaël Tommasi peuvent se rendre au siège du Paris Saint-Germain à Boulogne-Billancourt. À l’intérieur, dans l’une des salles du bâtiment, le directeur de la communication du club, Jean-Martial Ribes, les reçoit en compagnie des référents supporters ainsi que des représentants et designers américains de Nike. «» détaille l’avocat parisien. Le but ? Montrer en direct à des gens qui ne connaissent pas grand-chose à l’histoire du club – et qui pensent avant tout business – ce qui compte réellement aux yeux des supporters du PSG. Et ça marche. «abonde Cyril Dubois.Les discussions se poursuivent, la bande rouge historique qui traverse le dos est écartée assez rapidement à cause des normes de l’UEFA. Ce qui n’empêche pas Mickaël Tommasi d’en remettre une couche : «Au moment de clore la réunion, l’un des représentants de Nike commence à replier soigneusement les maillots apportés par Cyril Dubois. L’avocat des ultras prend peur : «» Les deux hommes ne peuvent alors absolument pas mesurer l’impact de ce qui vient de se produire. Ils savent simplement déjà que, pour des questions de délais, leurs remarques ne pourront pas êtres prises en compte pour la saison 2019-2020 à cause du temps de fabrication. «, complète Mickaël Tommasi.» Les autres fans parisiens aussi ont l’air conquis.Pour France Bleu Paris, Kévin Gandois, le manager de la boutique du PSG, expliquait que le jour de sa sortie «» Même Daniel Hechter en personne, malgré le logo qui coupe la bande sur le devant, le trouve «» . Pour les ultras, l’enjeu est désormais de perpétuer la base du maillot pour les années à venir. Spoiler : c’est encore loin d’être gagné. «, conclut Cyril Dubois.» Aujourd'hui, oui : le message est passé.