La passion foot de Luka Dončić

À 20 ans, Luka Dončić est en train d'éclabousser la NBA de son talent. Avec une moyenne de 29,9 points depuis le début de la saison, le Slovène poursuit son incroyable ascension. Or, il n'y a pas que le basket dans la vie du meneur des Mavs : il est aussi un grand fan de football, et en particulier du Real Madrid, son ancien club.

Un attaquant bon dans les airs

"Il voulait pratiquer tous les sports ! Il aimait particulièrement jouer au football, mais il a rapidement été trop grand pour ce sport."

Les matchs au Bernabeu

"Bon, il n'était pas aussi bon qu'au basket, mais il avait son petit niveau. Il avait les bases. Il n'était vraiment pas mauvais."

Vidéo

next time i will warm up before ??? @SteveNash https://t.co/ECceeQcjDG — Luka Doncic (@luka7doncic) June 3, 2019

Son match contre lez Warriors la nuit dernière :

[? FOCUS VIDÉO] ? #NBA Retour sur l'énorme prestation de Luka Doncic contre les Warriors !? Il est devenu le premier joueur de l'histoire à compiler un triple-double à 35 pts ou plus en 25 minutes ou moins !https://t.co/Xjdcmh3A9D — NBAextra (@NBAextra) November 21, 2019

Par Eric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les suiveurs de la NBA ont encore pu se délecter de ses exploits. 35 points (6 sur 10 à trois points !), 11 passes, 10 rebonds, le tout en seulement 25 minutes passées sur le parquet : Luka Dončić a enflammé l’American Airlines Center de Dallas lors de la démonstration des Mavs contre les Golden State Warriors (142-94). Une énième prestation de haute volée pour le joueur de 20 ans, qui dispute là sa deuxième saison en NBA et s'impose tout simplement comme l'un des tous meilleurs joueurs de la Ligue. Parcours dingue et ascension folle pour celui qui semble avoir tout d'un prédestiné. Pourtant, Luka Dončić aurait pu emprunter une toute autre route. Celle du ballon rond. Cela s'est joué à quelques détails. Ou plutôt à quelques centimètres.Dončić est donc né à Ljubljana, en Slovénie, en février 1999, d'un père ancien joueur de basket (tiens tiens) et d'une mère gérante de salons de beauté. Très vite, son papa souhaite le mettre sur le chemin de la grosse balle orange. Et le gamin semble plutôt doué. La légende raconte qu'il a marqué son premier panier à trois points à l'âge de 6 ans. Mais le petit Luka ne se limite pas à la pratique d'un seul sport. Il touche à tout, mais semble avoir une affection toute particulière pour le football. C'est sa mère, Mirjam Poterbin, qui l'a raconté dans une interview à EuroHoops.net, en janvier 2018. «, dit-elle.La taille. C'est donc ce qui aurait définitivement écarté Luka Dončić d'un potentiel avenir dans le football. De fait, avant de se dédier totalement au basket, Luka a joué pendant plusieurs années au foot. En décembre 2017, le journaliste espagnol Antoni Daimiel organisait une interview croisée à Madrid entre lui et Marco Asensio. Autour d'une partie de baby-foot, ils se mettent à parler football, et Dončić se livre. «(rires). » Mais en 2012, à l'âge de 13 ans, il rejoint l'Académie du Real Madrid. Celle de basket, parce qu'il fallait bien faire un choix.S'il a donc rapidement tiré un trait sur une éventuelle carrière de footballeur, le Slovène ne manque jamais une occasion de bouffer du foot.Lorsqu'il était à Madrid, il prenait régulièrement du temps pour taper dans le balle avec ses potes de la Fabrica. Formé au Real à la même époque que Luka, mais côté football, Oscar Rodriguez Arnaiz, aujourd'hui à Léganes, se souvient de ces échanges. «, raconte Oscar dans une interview à BleacherReport.com.. » À la télévision, donc, mais aussi au stade. «, confirme son ancien camarade de classe Fran Martinez, toujours à Bleacher Report."La Decima Copa de Europa".Et Luka ne manque d'ailleurs pas une occasion de montrer ses, même sur un parquet de basketball. Comme sur cet échauffement du Real Madrid, en février 2018, où il s'envoie une bonne série de jongles, en toute tranquillité.D'ailleurs, une anecdote à ce sujet : en mars 2019, Dončić, qui a été drafté à l'été 2018 par les Dallas Mavericks, est exclu pour la première fois de sa carrière lors d'un match contre Indiana. La raison ? Agacé par la tournure des évènements, il a tapé au pied dans le ballon, envoyant une belle chandelle dans les gradins. Après la rencontre, il s'est excusé, ajoutant qu'il allait devoir «» Et en juin 2019, il a lié la parole aux actes, en relevant le "Steve Nash Header Challenge", un défi visant à échanger des jongles de la tête. Avec brio (35 échanges), même si Giannis Antetokounmpo reste loin devant (94!).Depuis Dallas, où il vit désormais depuis plus d'un an et demi, Luka continue de suivre assidument les résultats du Real Madrid. Et le football européen en général. Mais comme il n'a plus franchement l'occasion de taper dans le ballon, il assouvit sa passion autrement, comme le racontait sa mère à EuroHoops.net : «» Un petit FIFA entre deux triple-double, c'est la vie que Luka Dončić a décidé de mener.